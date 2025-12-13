Tak zareagowała Marianna Kłos po ogłoszeniu wyników. Fani są wstrząśnięci

Finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbywał się w stolicy Gruzji, Tbilisi. O statuetkę walczyli młodzi wokaliści z kilkunastu krajów, a Polskę reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos. I choć brawurowo wykonała piosenkę "Brightest Light", Polka niestety zajęła dopiero 8. miejsce. Jak zareagowała 12-letnia gwiazda na to, że nie stanęła na podium?

Smutek przed występem

Kilka godzin przed finałem konkursu na profilu Marianny Kłos i TVP na Instagramie odbyła się jej rozmowa z fanami z Polski. Młodziutka gwiazda nadawała prosto z Tbilisi, opowiadała wrażeniach z Gruzji, planowanym występie i nowych przyjaźniach. Dzięki temu wszyscy poznali nie tylko zdolną wokalistkę, ale szczerą, sympatyczną, wrażliwą dziewczynę. Marianna Kłos była szczerze zachwycona krajem, ale i zasmucona jednym faktem.

Zaraz po tym, jak okazało się, że Marianna Kłos z sumą 139 punktów zajęła ostatecznie ósme miejsce, młodziutka gwiazda zdradziła swoją pierwszą reakcję.

Jestem bardzo szczęśliwa! Bardzo się cieszę, że zajęłam takie miejsce i jestem bardzo dumna z dziewczyn! I myślę, że super wyszłyśmy na scenie

- powiedziała uśmiechnięta promiennie Marianna Kłos tuż po ogłoszeniu wyników.

Fani Marianki nie byli jednak aż tak rozradowani. Wśród komentarzy w sieci tuż przed finałowym koncertem pojawiły się obawy, że Polska znów została oszukana. Po wszystkim było jeszcze gorzej.

Najlepszy występ😍, zasługujesz na więcej Dla nas zawsze będziesz na 1 miejscu!❤️🔥😍 Naprawdę błyszczałaś na scenie byłaś niesamowita i genialna Marianko 💗💗💗💗💖💖💖gratulacje mam nadzieję że dobrze się bawiłaś i sprawiło ci to przyjemność ❤️ Bo to jest najważniejsze JESTEŚMY Z CIEBIE DUMNI 💗💗💗💗🇵🇱 Dla nas wygrałaś!!😍 Dla nas i tak wygrałaś!!!! Najlepszy występ tego wieczoru, twój wokal jest niesamowity!!!!! 🌹🥇❤️

Sonda Kibicujesz Mariannie Kłos na Eurowizji Junior 2025? TAK NIE