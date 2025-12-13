Tak zareagowała Marianna Kłos po ogłoszeniu wyników. Fani są wstrząśnięci

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-12-13 21:06

Znamy już wyniki Eurowizji Junior 2025. Tym razem Polka, 12-letnia Marianna Kłos nie stanęła na podium i ostatecznie zajęła 8. miejsce. Konkurs wygrała Francja, którą reprezentowała Lou Deleuze. Tak zareagowała nasza nastoletnia gwiazda tuż po ogłoszeniu wyników. Fani nie gryzą się w języki w komentarzach.

Marianna Kłos - Eurowizja Junior 2025 - zdjęcie z próby

i

Autor: Corinne Cumming - junioreurovision.tv, EBU/ Materiały prasowe

Finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025 odbywał się w stolicy Gruzji, Tbilisi. O statuetkę walczyli młodzi wokaliści z kilkunastu krajów, a Polskę reprezentowała 12-letnia Marianna Kłos. I choć brawurowo wykonała piosenkę "Brightest Light", Polka niestety zajęła dopiero 8. miejsce. Jak zareagowała 12-letnia gwiazda na to, że nie stanęła na podium?

Smutek przed występem

Kilka godzin przed finałem konkursu na profilu Marianny Kłos i TVP na Instagramie odbyła się jej rozmowa z fanami z Polski. Młodziutka gwiazda nadawała prosto z Tbilisi, opowiadała wrażeniach z Gruzji, planowanym występie i nowych przyjaźniach. Dzięki temu wszyscy poznali nie tylko zdolną wokalistkę, ale szczerą, sympatyczną, wrażliwą dziewczynę. Marianna Kłos była szczerze zachwycona krajem, ale i zasmucona jednym faktem.

Zaraz po tym, jak okazało się, że Marianna Kłos z sumą 139 punktów zajęła ostatecznie ósme miejsce, młodziutka gwiazda zdradziła swoją pierwszą reakcję. 

Jestem bardzo szczęśliwa! Bardzo się cieszę, że zajęłam takie miejsce i jestem bardzo dumna z dziewczyn! I myślę, że super wyszłyśmy na scenie 

- powiedziała uśmiechnięta promiennie Marianna Kłos tuż po ogłoszeniu wyników. 

Fani Marianki nie byli jednak aż tak rozradowani. Wśród komentarzy w sieci tuż przed finałowym koncertem pojawiły się obawy, że Polska znów została oszukana. Po wszystkim było jeszcze gorzej. 

Najlepszy występ😍, zasługujesz na więcej

Dla nas zawsze będziesz na 1 miejscu!❤️🔥😍

Naprawdę błyszczałaś na scenie byłaś niesamowita i genialna Marianko 💗💗💗💗💖💖💖gratulacje mam nadzieję że dobrze się bawiłaś i sprawiło ci to przyjemność ❤️ Bo to jest najważniejsze JESTEŚMY Z CIEBIE DUMNI 💗💗💗💗🇵🇱

Dla nas wygrałaś!!😍

Dla nas i tak wygrałaś!!!! Najlepszy występ tego wieczoru, twój wokal jest niesamowity!!!!! 🌹🥇❤️

Zobacz też: 12-letnia gwiazda z Polski oszołomiła wszystkich! Obłędny występ Marianny Kłos

Eurowizja Junior 2025. Wszyscy uczestnicy
40 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Kibicujesz Mariannie Kłos na Eurowizji Junior 2025?
Polska może wygrać Eurowizję Junior 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
EUROWIZJA JUNIOR