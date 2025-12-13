Marianna Kłos była bardzo smutna przed występem na Eurowizji Junior. Zaniepokoił ją jeden szczegół

W sobotę 13 grudnia odbył się finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji w Tbilisi. Marianna Kłos z utworem "Brightest Light" zajęła 8. miejsce. Tuż przed występem nastoletnia gwiazda zdradziła, że jest coś, co zasmuciło ją podczas pobytu w Gruzji. Czyżby przeczuwała, że nie wygra? Poznaj szczegóły.

Marianna Kłos - Eurowizja Junior 2025 - finał

W sobotę 12 grudnia 2025 roku w Tbilisi odbył się finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Jako dziewiąta na scenie zaprezentowała się Marianna Kłos. 12-latka ostatecznie zajęła 8. pozycję w konkursie, choć dała oszałamiający występ!

Marianna Kłos szczerze o Gruzji

Przed finałem konkursu na profilu Marianny Kłos i TVP na Instagramie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Młodziutka gwiazda nadawała już prosto z Tbilisi i opowiadała o próbach, o przygotowaniach do występu oraz o nowych przyjaźniach. Dzięki temu fani poznali nie tylko zdolną wokalistkę, ale szczerą, sympatyczną, wrażliwą dziewczynę. Marianna Kłos opowiedziała, że Gruzja ją zachwyciła. Lokalna kuchnia, piękne widoki i atmosfera miasta zrobiły na 12-latce ogromne wrażenie. 

Coś jednak zakłóciło ten piękny obraz, "namalowany" przez polską reprezentantkę na 23. Konkursie Eurowizji Junior. Marianna Kłos podzieliła się z fanami, że jedna rzecz bardzo ją zasmuca. 

"I to jest dosyć smutne"

 Jest tu pięknie, ale jest tu dużo bezdomnych piesków i to jest dosyć smutne. 

23. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior wygrała reprezentantka Francji - Lou Deleuze z utworem "Ce monde". Młodziutka Francuzka zachwyciła zarówno u jurorów, jak i widzów. Od obu grup oceniających otrzymała najwyższy wynik.

Marianna Kłos z sumą 139 punktów zajęła ostatecznie ósme miejsce. Jednocześnie w głosowaniu jury była siódma z 72 punktami, a u widzów – piąta z 67 punktami. W brawurowym wykonaniu "Brightest Light" Mariannie Kłos towarzyszyły cztery tancerki: Nadia Gradkowska, Agata Marcinek, Hania Opalska oraz Anastazja Kocioł. Wszystkim młodym damom życzymy dalszych sukcesów!

