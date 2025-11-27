Miłość, kryzys, powrót. Niezwykła historia Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. Byli razem niemal 30 lat

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-27 19:33

Z ogromnym smutkiem żegnamy Agnieszkę Maciąg – modelkę, pisarkę i kobietę, która przez lata inspirowała tysiące Polek. Z Robertem Wolańskim tworzyła związek, który nie raz wystawiany był na próbę. Ich historia to gotowy scenariusz na film – poznali się trzy dekady temu, pokochali, pokonali kryzysy, a później zbudowali rodzinę, której zazdrościła im cała branża.

Agnieszka Maciąg i Robert Wolański spotkali się po raz pierwszy podczas sesji zdjęciowej. On – fotograf. Ona – modelka. Chemia była natychmiastowa.

Maciąg wspominała później:

Dostrzegliśmy swoje oczy i to, co się w nich kryje. Zobaczyliśmy swoją wrażliwość, tęsknoty, marzenia, radości i smutki. Patrzyłam na pięknego człowieka, który natychmiast stał mi się bliski. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia!

W 1996 roku, kiedy się poznali, Agnieszka Maciąg była – jak mówiła – "poturbowana" po poprzednim związku. Robert z kolei był tak nieśmiały, że "cały czas wpatrywał się w czubki butów".

Znajomi wróżyli im trzy miesiące. Mieszkali w dwóch krajach. Ona w Polsce, on we Francji. Ona z synem Michałem, on sam. A jednak już po czterech dniach wiedzieli, że chcą być razem.

Polecamy: Ilona Felicjańska wspomina Agnieszkę Maciąg. "Nieco wycofana i skryta". Taka była naprawdę. TYLKO U NAS

Maciąg i Wolański przeszli ogromny kryzys w związku

Choć z zewnątrz wyglądali jak perfekcyjna para, za zamkniętymi drzwiami zaczęły się problemy. Po 10 latach dopadł ich kryzys.

Popełniłam szereg klasycznych błędów. (…) Moje potrzeby i aspiracje odsunęłam na dalszy plan. (…) Skoncentrowałam się na moim mężczyźnie i moim synu. A kiedy człowiek zapomina o sobie, dzieje się coraz gorzej. Z pozoru wszystko wygląda idealnie, a wewnątrz rozgrywa się dramat

- przyznała modelka.

Robert Wolański był załamany, bo – jak tłumaczył – nie miał pojęcia, co dzieje się z partnerką.

Jestem fotografem, a nie psychologiem

– mówił później.

Przez rok nie mieli ze sobą kontaktu.

Maciąg i Wolański wzięli ślub po latach. Doczekali się córki

Miłość przetrwała rozłąki i tempo pracy. Para pobrała się w 2011 roku, choć razem byli od dawna. Maciąg nosiła dwa pierścionki: ten sprzed ich kryzysu i ten, który dostała, kiedy ukochany ponownie się jej oświadczył.

Rok po ślubie urodziła się ich córka Helenka. Agnieszka mówiła o niej z wielką czułością:

Helenkę traktuję jako absolutny dar i cud, który mi się przydarzył.

W domu wychowywał się też jej starszy syn, Michał.

Wolański w "Party" mówił później:

Dopiero gdy przeszliśmy przez kryzys, zobaczyłem, że jesteś nie tylko piękna, ale i bardzo głęboka, mądra, nad wyraz wrażliwa.

Po latach w tym samym wywiadzie Maciąg podsumowała swoją przemianę:

Teraz nie mam roszczeń wobec partnera. Nie potrzebuję, żeby był plastrem na moje rany. Sama je musiałam wyleczyć.

Do samego końca byli drużyną. Mimo burz stworzyli dom pełen ciepła i bliskości. Przeszli więcej niż wiele par, ale wyszli z tego silniejsi. Ich historia zaczęła się od spojrzenia na planie zdjęciowym - i trwała przez prawie 30 lat.

Agnieszka Maciąg
38 zdjęć
Super Express Google News
Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT WOLAŃSKI
AGNIESZKA MACIĄG