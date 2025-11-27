Ilona Felicjańska wspomina Agnieszkę Maciąg. "Nieco wycofana i skryta". Taka była naprawdę. TYLKO U NAS

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-11-27 19:20

Agnieszka Maciąg nie żyje. Wieści o śmierci jednej z topowych modelek lat 90. wywołały szok. Ilona Felicjańska, która nie raz spotykała się z Maciąg za kulisami pokazów mody i sesji zdjęciowych, również nie może uwierzyć w to, co się stało. W rozmowie z "Super Expressem" we wzruszających słowach wspomina serdeczną koleżankę z wybiegów.

Agnieszka Maciąg, Ilona Felicjańska

i

Autor: Filip Radwanski/ AKPA

Informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał jej mąż, fotograf Robert Wolański. "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał w sieci pogrążony w żałobie mężczyzna. Gwiazda modelingu lat 90. zmagała się z chorobą nowotworową. Agnieszka Maciąg miała zaledwie 56 lat. Osierociła nastoletnią córkę i dorosłego syna. 

Jaka była prywatnie Agnieszka Maciąg?

Agnieszka Maciąg i Ilona Felicjańśka wielokrotnie spotykały się w pracy - obie panie były prawdziwymi ikonami mody lat 90. Ilona o śmierci koleżanki dowiedziała się od dziennikarza "Super Expressu". Nie kryła szoku.

To była cudowna i ciepła osoba. Piękna i mądra. Rodzinna. Trudno mi w to uwierzyć...

- mówi nam modelka i gwiazda telewizji, Ilona Felicjańska.

Okazuje się, że choć miała świat u stóp i wzbudzała zachwyt milionów Polaków, Agnieszka Maciąg była bardzo skromna i nie żyła na pokaz.

- Nieco wycofana i skryta. Dlatego to takie zaskakujące - wspomina Ilona. - Będzie mi jej bardzo w sercu brakowało - dodaje.

ZOBACZ TAKŻE: Miłość, kryzys, powrót. Niezwykła historia Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. Byli razem niemal 30 lat

Agnieszka Maciąg - kim była?

Agnieszka Maciąg rozpoczęła karierę modelki z 1989 roku. Zadebiutowała w Nowym Jorku, a później chodziła po wybiegach także w Mediolanie i Paryżu. Światową karierę przerwała, by założyć rodzinę. W 1992 roku urodziła syna - Michała. To owoc jej związku z Pawłem Maciągiem, synem aktorki Barbary Wrzesińskiej. Próbowała swoich sił także jako aktorka i piosenkarka. Wydała nawet płytę pod tytułem "Marakesz 5:30". Szybko upomniała się o nią także telewizja. Przeprowadzała wywiady z gwiazdami we własnym talk show "Siedem pokus" na antenie RTL7. Później związała się ze stacją Polsat. Od 1996 roku związana była z fotografem Robertem Wolańskim, którego poślubiła w 2011. W tym samym roku urodziła się ich córka - Helena. Przez wiele lat udzielała się charytatywnie. Była m.in. ambasadorem Światowego Programu Żywnościowego agencji ONZ, która zajmuje się walką z głodem w krajach trzeciego świata.

Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia Agnieszki Maciąg.

Agnieszka Maciąg
38 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ILONA FELICJAŃSKA
AGNIESZKA MACIĄG