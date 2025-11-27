Ilona Felicjańska wspomina Agnieszkę Maciąg. "Nieco wycofana i skryta". Taka była naprawdę. TYLKO U NAS

Informację o śmierci Agnieszki Maciąg przekazał jej mąż, fotograf Robert Wolański. "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - napisał w sieci pogrążony w żałobie mężczyzna. Gwiazda modelingu lat 90. zmagała się z chorobą nowotworową. Agnieszka Maciąg miała zaledwie 56 lat. Osierociła nastoletnią córkę i dorosłego syna.

Jaka była prywatnie Agnieszka Maciąg?

Agnieszka Maciąg i Ilona Felicjańśka wielokrotnie spotykały się w pracy - obie panie były prawdziwymi ikonami mody lat 90. Ilona o śmierci koleżanki dowiedziała się od dziennikarza "Super Expressu". Nie kryła szoku.

To była cudowna i ciepła osoba. Piękna i mądra. Rodzinna. Trudno mi w to uwierzyć...

- mówi nam modelka i gwiazda telewizji, Ilona Felicjańska.

Okazuje się, że choć miała świat u stóp i wzbudzała zachwyt milionów Polaków, Agnieszka Maciąg była bardzo skromna i nie żyła na pokaz.

- Nieco wycofana i skryta. Dlatego to takie zaskakujące - wspomina Ilona. - Będzie mi jej bardzo w sercu brakowało - dodaje.

Agnieszka Maciąg - kim była?

Agnieszka Maciąg rozpoczęła karierę modelki z 1989 roku. Zadebiutowała w Nowym Jorku, a później chodziła po wybiegach także w Mediolanie i Paryżu. Światową karierę przerwała, by założyć rodzinę. W 1992 roku urodziła syna - Michała. To owoc jej związku z Pawłem Maciągiem, synem aktorki Barbary Wrzesińskiej. Próbowała swoich sił także jako aktorka i piosenkarka. Wydała nawet płytę pod tytułem "Marakesz 5:30". Szybko upomniała się o nią także telewizja. Przeprowadzała wywiady z gwiazdami we własnym talk show "Siedem pokus" na antenie RTL7. Później związała się ze stacją Polsat. Od 1996 roku związana była z fotografem Robertem Wolańskim, którego poślubiła w 2011. W tym samym roku urodziła się ich córka - Helena. Przez wiele lat udzielała się charytatywnie. Była m.in. ambasadorem Światowego Programu Żywnościowego agencji ONZ, która zajmuje się walką z głodem w krajach trzeciego świata.

