Te imiona znikną w 2026 roku! Na liście jedno z najbardziej żenujących imion XX wieku!

Wybór imienia to poważna sprawa, a polskie trendy ewoluują od zagranicznych "Jessica" i "Brajanów" do tradycyjnych "Zofii" i "Antoniów".

Niektóre imiona, choć kiedyś popularne, dziś tracą na znaczeniu i są zagrożone całkowitym zniknięciem z języka polskiego.

Sztuczna inteligencja wskazuje na imiona z lat 90., a także tradycyjne polskie, takie jak Wacław, Wiesława i Teofila, które mogą stać się reliktem przeszłości.

Odkryj, dlaczego te imiona tracą na popularności i czy faktycznie grozi im zapomnienie!

Te imiona już wkrótce znikną! Już prawie nie są nadawane dzieciom

Wybór imienia dla dziecka to jedno z największych wyzwań przyszłych rodziców. To bardzo istotna sprawa, do której wiele osób podchodzi ogromnie poważnie. W polskiej tradycji najczęściej dzieci otrzymują imiona po innych członkach rodziny lub po ulubionych bohaterach swoich rodziców. Na początku lat dwutysięcznych w Polsce zapanowała moda na zagranicznie brzmiące i mieliśmy wtedy wysyp "Jessic" orz "Brajanów". Obecnie na popularności zyskują tradycyjne, rodzimie imiona. Od lat w rankingach popularności króluje Antonii, Aleksander i Jan, a u dziewczynek Zofia oraz Zuzanna. Nie znaczy to jednak, że wszystkie tradycyjne imiona wracają do łask. Wiele z nich już na zawsze pozostanie w przeszłości. Imiona takie jak Kazimierz, Bolesław, czy Krystyna raczej nie namieszają w zestawieniach najpopularniejszych imion.

Są także i takie imiona, które najprawdopodobniej wkrótce całkowicie znikną z języka polskiego. Według sztucznej inteligencji na szczycie zagrożonych imion są te, które szczyt popularności przeżywały w latach 90-tych. Wśród zagranicznych imion wymienia się między innymi takie znane pozycje jak Jamie czy Catherine. W Polsce imiona, które mogą zniknąć to:

Wacław - imię Wacław wywodzi się z języka staropolskiego i pochodzi od słowa "wacł", które oznaczało "silny" oraz "mocny". Obecnie traci ono na swojej popularności i według danych GUS zajmuje 120. miejsce na liście najczęściej nadawanych imion w Polsce. Dlaczego imię Wacław traktowane jest jako obciachowe? Chodzi przede wszystkim o zdrobnienia. Najpopularniejsze to Wacek oraz Wacuś. Podobnie panowie nazywają swoją narządy intymne.

Wiesława - to imię żeńskie o słowiańskim pochodzeniu. Wywodzi się od członów „wielki, sławny” oraz „sława”, dlatego najczęściej tłumaczone jest jako „ta, która cieszy się sławą” lub „sławna i poważana”. Imię to kojarzy się z osobą spokojną, odpowiedzialną i pracowitą, ceniącą tradycję oraz rodzinne wartości. Wiesławy uchodzą za osoby lojalne, wytrwałe i godne zaufania, które potrafią konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów.

Teofila - to rzadkie imię żeńskie o greckim pochodzeniu. Wywodzi się od słów theos („Bóg”) i philos („miłująca”), dlatego oznacza „umiłowaną przez Boga” lub „tę, która miłuje Boga”. Imię to kojarzy się z osobą wrażliwą, refleksyjną i obdarzoną silnym poczuciem moralności. Teaofile postrzegane są jako osoby spokojne, życzliwe i lojalne, ceniące duchowe wartości oraz harmonię w relacjach z innymi.