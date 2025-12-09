Nakarm Psa (i Kota) z Elementami i OLX

Dochód ze sprzedaży kolekcji zostanie w 100% przekazany do schronisk biorących udział w inicjatywie, a każdy zakup stanie się realną formą wsparcia dla potrzebujących psów i kotów.

Kolekcja powstała jako specjalny merch dedykowany akcji oraz forma symbolicznych „cegiełek”, które wspierają coroczną akcję wirtualnego karmienia zwierząt na platformie OLX.

W ramach limitowanej edycji dostępne są dwa t-shirty – jeden z trzema portretami psów należących do zespołu marki Elementy: Bambi, Felka i Klopsika, oraz drugi z wizerunkiem kotki Szpulki – a także duża, pojemna torba spacerowa z autorską ilustracją psa oraz ceramiczna miska dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych, ręcznie wykonana w Poznaniu przez rzemieślniczkę Iwonę Kuciarską-Frąckowiak znaną jako Iwi Szkliwi w specjalnym, limitowanym wzorze stworzonym na potrzeby tej akcji.

Bohaterami kampanii zostali modelka i rzemieślniczka Kaja Czulewicz, znana m.in. z letniej kampanii Elementy „Plony”, oraz jej pies Stefa – adopciak, który symbolizuje ideę drugiej szansy, a autorskie ilustracje do kolekcji stworzyła Magdalena Kilarska.

Równolegle z zakupami w kolekcji każdy może wspierać psy i koty także online, biorąc udział w wirtualnym karmieniu na stronie https://nakarmpsa.olx.pl – wystarczy wybrać konkretnego zwierzaka i kliknąć przycisk „Nakarm”, co można robić raz dziennie z każdego urządzenia, a każda napełniona kość oznacza przekazanie aż 20 kg suchej karmy do schronisk.

Wspólna inicjatywa marki Elementy i OLX łączy świat mody z odpowiedzialnością społeczną, pokazując, że codzienne wybory zakupowe mogą mieć realny wpływ na los bezdomnych zwierząt, a każda rzecz z kolekcji „Nakarm Psa (i Kota!)” to konkretna pomoc zamieniona w dobro.