To zapomniane imię wraca do łask. Przez lata kojarzono je z babciami

Zauważalny jest powrót do tradycyjnych, rdzennie brzmiących imion.

Aktualnie to miano jest bardzo unikalne, ponieważ w Polsce nosi je zaledwie 3756 pań.

Wspomniana forma wywodzi się z łaciny, symbolizuje siłę oraz zdrowie, a rodzice znów po nią sięgają.

Gusta dotyczące wyboru imion dla dzieci podlegają nieustannym przeobrażeniom. Po fascynacji zagranicznymi i nowoczesnymi formami przyszedł czas na wielki powrót klasyków, które od dziesięcioleci funkcjonują w naszej rodzimej kulturze. Doskonałym potwierdzeniem tego zjawiska jest rosnące zainteresowanie imieniem Waleria, obecnym na europejskim i polskim gruncie od bardzo wielu wieków.

Skąd wywodzi się imię Waleria i co dokładnie oznacza?

Omawiane imię może poszczycić się wyjątkowo bogatą historią oraz starożytnym, łacińskim pochodzeniem. Jego korzenie sięgają znanego i niezwykle wpływowego w antycznym Rzymie rodu Valerius. Etymologia ściśle wiąże się ze słowem „valere”, które w bezpośrednim tłumaczeniu wskazuje na bycie silnym, zdrowym oraz obdarzonym potężną mocą. Z tego powodu kobietom o tym imieniu przypisuje się takie atrybuty jak waleczność, niebywała krzepa czy ogromna witalność. Stanowi ono po prostu damski odpowiednik Waleriana lub Walerego. Warto dodać, że chrześcijańskie przekazy wspominają o kilku świętych noszących to zaszczytne miano, co znacząco pomogło w jego popularyzacji na całym Starym Kontynencie.

Osobowość i charakter kobiet o imieniu Waleria

Panie noszące to imię zazwyczaj charakteryzują się ogromną niezależnością, wrodzoną odwagą oraz wygórowanymi ambicjami. Walerie są powszechnie uznawane za osoby niezwykle błyskotliwe, obdarzone nieprzeciętną kreatywnością i doskonałym poczuciem humoru. Z łatwością pokonują życiowe przeszkody, zawsze zachowują lojalność wobec członków rodziny i z determinacją dążą do pełnej samorealizacji na wielu płaszczyznach.

Popularność imienia Waleria w Polsce

Obecność tego imienia nad Wisłą notuje się od setek lat, chociaż przez większość czasu nie brylowało ono w ogólnopolskich rankingach. Największy szczyt zainteresowania przypadł na okres XIX i początki XX wieku. Później zjawisko to wyraźnie osłabło, jednak współczesne trendy pokazują powolne odradzanie się tej pięknej formy. Aktualne rejestry PESEL wskazują, że obecnie w naszym kraju żyje zaledwie 3756 kobiet, które noszą je jako pierwsze, co daje im dopiero 290. miejsce w zestawieniu najpopularniejszych imion żeńskich. Mimo to statystyki z ostatnich lat napawają optymizmem, nawet jeśli daleko mu do liderów pokroju Zofii i Hanny. Rekordowym momentem minionej dekady był rok 2021, kiedy to na nadanie tego wyjątkowego imienia zdecydowali się rodzice czternastu nowo narodzonych dziewczynek.