To imię w przeszłości było symbolem szlacheckiego urodzenia. Obecnie rodzice omijają je szerokim łukiem

Współcześni rodzice chętnie weryfikują znaczenie imion, jednak ta dostojna forma odchodzi w zapomnienie.

Choć to imię wywodzi się z wyższych sfer i ma niesamowitą przeszłość, w ciągu minionych dziesięciu lat skorzystano z niego zaledwie trzykrotnie.

Ten antyczny symbol dawnego prestiżu oraz absolutnej władzy zupełnie nie wpisuje się w dzisiejsze preferencje obywateli.

Trendy dotyczące nadawania imion bywają bardzo zmienne, dlatego niektóre propozycje stale brylują w rankingach, a inne wracają do łask po wielu dekadach. Są też jednak takie przypadki, które nigdy nie zyskały uznania polskiego społeczeństwa. Idealnym tego przykładem jest męskie imię Patrycjusz, które kiedyś dumnie rozbrzmiewało w eleganckich lożach senatorskich oraz na dworach, a w dzisiejszych czasach mało kto w ogóle o nim pamięta.

Starożytne pochodzenie imienia Patrycjusz i jego ukryte znaczenie

Historia tego wyjątkowego imienia rozpoczyna się w starożytnym Rzymie, gdzie termin "patricius" ten określał członków uprzywilejowanej grupy społecznej, obejmującej najwybitniejszych dowódców oraz urzędników państwowych. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to po prostu "człowieka szlachetnie urodzonego" i nierozerwalnie wiąże się z majestatem, potęgą oraz elitarnym statusem. Popularność tej formy ulegała na przestrzeni wieków sporym wahaniom, jednak w naszym kraju miewała uznanie w środowiskach arystokratycznych. Imię to od zawsze stanowiło wyznacznik niekwestionowanej elegancji oraz silnego przywiązania do tradycji, dzięki czemu regularnie pojawiało się w rodowodach najbardziej wpływowych polskich rodzin.

Popularność imienia Patrycjusz w Polsce w dobie współczesnych trendów

Obecnie ta forma stanowi przede wszystkim pamiątkę po minionych wiekach, kiedy to sposób nazywania potomka świadczył o jego pozycji społecznej oraz bogatym dziedzictwie. Współczesne realia sprawiły, że Patrycjusz musiał ustąpić pola znacznie popularniejszym i bardziej uniwersalnym propozycjom. Wydaje się, że jego arystokratyczny rodowód przyniósł efekt odwrotny do zamierzonego, stając się powodem powolnego zaniku. Z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL wynika, że w naszym kraju żyje aktualnie 1707 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze. Taki wynik daje mu dopiero 391. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. Współcześni rodzice zdecydowanie chętniej podążają za nowymi trendami, o czym najlepiej świadczy fakt, że w ciągu minionej dekady to dumnie brzmiące imię nadano chłopcom zaledwie trzy razy, a miało to miejsce dokładnie w 2020 roku.