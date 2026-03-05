Świętuj Dzień Kobiet z Maybelline New York w About Matcha

Wpadnij w godzinach 9:00–22:00, weź udział w akcji testowania i odbierz miniaturkę kultowej pomadki Matte Ink! Na gości czeka też limitowany napój „Match Ink” – klasyczna matcha w niecodziennej odsłonie. Gwarantowana jest dobra zabawa, pozytywna energia i idealna atmosfera do świętowania Dnia Kobiet w niezapomnianym wydaniu!

Super Stay Matte Ink ma szeroką gamę kolorów – od klasycznej czerwieni, przez romantyczne róże, po subtelne nude – żeby każdy mógł znaleźć odcień idealny dla siebie!

Dlaczego warto ją mieć:

· Intensywny, nasycony kolor

· Modny, matowy efekt

· Trwałość nawet do 16 godzin*

· Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki

· Idealne odcienie na walentynkowy look

· Wegańska formuła