Świętuj Dzień Kobiet z Maybelline New York w About Matcha

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-03-05 16:01

Każda kobieta zasługuje na to, co najlepsze! Z okazji Dnia Kobiet marka Maybelline NY i warszawski lokal About Matcha przygotowały coś naprawdę wyjątkowego! Tylko tego dnia można spróbować limitowanego napoju inspirowanego kultową pomadką Super Stay Matte Ink i zgarnąć darmowy prezent!

i

Autor: KamranAydinov/ Freepik.com

Wpadnij w godzinach 9:00–22:00, weź udział w akcji testowania i odbierz miniaturkę kultowej pomadki Matte Ink! Na gości czeka też limitowany napój „Match Ink” – klasyczna matcha w niecodziennej odsłonie. Gwarantowana jest dobra zabawa, pozytywna energia i idealna atmosfera do świętowania Dnia Kobiet w niezapomnianym wydaniu!

Super Stay Matte Ink ma szeroką gamę kolorów – od klasycznej czerwieni, przez romantyczne róże, po subtelne nude – żeby każdy mógł znaleźć odcień idealny dla siebie!

Dlaczego warto ją mieć:

  • · Intensywny, nasycony kolor
  • · Modny, matowy efekt
  • · Trwałość nawet do 16 godzin*
  • · Precyzyjny aplikator w kształcie strzałki
  • · Idealne odcienie na walentynkowy look
  • · Wegańska formuła
Maybelline

i

Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
