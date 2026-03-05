Czy do teściowej trzeba mówić "mamo"? Ekspertka stawia sprawę jasno

Wybór formy zwracania się do teściowej to częsty dylemat po ślubie.

Ekspertka od savoir-vivre'u wyjaśnia, że to teściowa powinna zaproponować formę zwracania się.

Jeśli nie czujesz się komfortowo, mówiąc "mamo", istnieją sposoby, by delikatnie to wyjaśnić.

Chcesz poznać zasady etykiety i unikać niezręcznych sytuacji w relacjach rodzinnych?

Jak zwracać się do teściowej? "Mamo", "pani", czy na "ty"?

Relacje z teściową bywają różne. Czasami jest dla nas niezwykle bliską osobą, ale bywa, że potrafi nam zajść za skórę i raczej trzymamy ją na dystans. Tak czy inaczej, po ślubie u wielu osób pojawia się w głowie spory dylemat - jak zwracać się do teściowej? Mówić do niej "mamo", "pani", czy może przejść z nią na "ty"? Aleksandra Pakuła, która prowadzi na Instagramie profil, gdzie porusza kwestie dobrych manier, tym razem wyjaśniła, jak powinnyśmy zwracać się do teściowej po ślubie. Ekspertka postawiła sprawę jasno. - To ona wychodzi z propozycją, bo mamy zasadę precedencji, a to ona jako osoba starsza proponuje, w jaki sposób będziemy się do siebie zwracały. Jeśli nie zaproponuje w ogóle, to zostaje nam forma "pani". Jeśli zaproponuje nam, by zwracać się do niej "mamo", to wypada to zaakceptować - wyjaśnia w jednym ze swoich filmików na Instagramie.

Nie chcesz mówić do teściowej "mamo" - jak zachować się w takiej sytuacji? Ekspertka wyjaśnia

Ekspertka od dobrych manier nawiązała również do sytuacji, gdy nie czujemy się gotowi, aby do teściowej mówić "mamo". Otóż wiele osób uważa, że to słowo jest zarezerwowane dla matki i nie wyobraża sobie, aby zwracać się tak też do teściowej. Jak zatem delikatnie i elegancko wyjaśnić matce swojego męża lub żony, ze nie jesteśmy gotowi, aby mówić do niej "mamo"? - Możemy powiedzieć właśnie, że nie jesteśmy gotowe, bo to dla nas nowa sytuacja, albo możemy poprosić naszego męża, naszą żonę o to, by porozmawiał/porozmawiała z mamą, że dla nas to nie jest komfortowa sytuacja i może uda znaleźć się jakieś inne rozwiązanie. (...) Dla niektórych kobiet i dla niektórych mężczyzn "mama" jest tylko jedna i każdy powinien to zrozumieć - wyjaśniła Aleksandra Pakuła w swoim nagraniu.

Pod postem zamieszczonym przez ekspertkę na Instagramie pojawiło się wiele historii kobiet, których ten problem dotyczy. "Moja teściowa oburzona, że nie chcę do niej mówić "mamo" wykrzyczała, że jestem niewychowaną gówniarą... Nie jestem w stanie do tej osoby wymówić tego słowa, gdyż jest ono zarezerwowane tylko dla jednej osoby" - pisze jedna z internautek.

