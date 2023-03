„Teściowa grzebie mi w szafkach i próbuje sprzątać po swojemu. Mam tego dość". Jak radzić sobie z trudną relacją z teściową?

Teściowa grzebie jej w szafkach

31-letnia Anna napisała do naszej redakcji w celu podzielenia się swoimi zażaleniami w stosunku do teściowej. Otóż matka jej męża odwiedzała małżeństwo sporadycznie i raczej na krótsze spotkania. Jakiś czas temu zaczęła ona te wizyty przedłużać i bywała w domu Anny zdecydowanie częściej. Jak wyglądają te wizyty teraz?

"Teściowa wpada do nas pod różnymi głupi pretekstami co najmniej raz na tydzień. Jak już przyjeżdża to posiedzi zawsze te kilka godzin. Już nic byłoby z tego, że rujnuje często nasze plany i zajmuje zbyt dużo czasu wolnego, ale ona na dodatek wprowadza do nas jakieś swoje porządki! Jest mega wścibską kobietą, potrafi zaglądać nam do szafek bez żadnego skrepowania. Ostatnio przyłapałam ją, jak grzebała w mojej nocnej szafce. Wkurzyła mnie tym niemiłosiernie, bo to w niej trzymamy z mężem gadżety erotyczne i moją bieliznę na specjalne okazje…" - żali się kobieta.

31-latka mówi o tym, jak ciężko jest jej poradzić sobie z tak częstą obecnością teściowej w domu. Trudne emocje nawarstwiają się poprzez zmniejszanie się kobiety i jej męża w ich własnym domu. Teściowa ponadto nie krępuje się przed narzucaniem własnych zasad prowadzenia domu i sprzątania, co dodatkowo drażni Annę.

"Mówiłam Jankowi, że jego mamusia grzebie nam w rzeczach, ale to zbagatelizował. Sam zdenerwował się dopiero, gdy próbował pracować przy komputerze a ona latała dookoła z odkurzaczem, płynami i innymi wynalazkami domowej roboty, które z resztą porozkładała nam po całym domu. Teściowa chyba postawiła sobie za cel zrujnowanie mnie psychicznie przez reorganizacje wszelkich środków do sprzątania w MOIM domu. Chodzi od pokoju do pokoju, narzeka na bałagan i pozbywa się go w swój własny sposób. Te jej porządki, zasady… Mam tego wszystkiego dość"

Podobne wtrącanie się rodziców w życie już dorosłych dzieci może być złe dla ich relacji. Odpowiednia relacja synowa-teściowa powinna opierać się na wzajemnym zaufania i szacunku. Każda z kobiet musi mieć przestrzeń dla siebie i najlepiej, gdyby obie miały o sobie nawzajem dobre zdanie. A zaistnieć to może jedynie w sytuacji, kiedy zarówno synowa, jak i teściowa będą miały możliwość do wykazania się swoją zaradnością i niezależnością.

Jak radzić sobie z trudną teściową?

Jak radzić sobie z trudną teściową? Po pierwsze nie próbuj jej na siłę do siebie przekonać i bądź asertywna. Nie musisz przed nikim naginać swoich zasad i swojego zdania, byle tylko tej osoby nie urazić lub jej się przypodobać. Zaakceptuj, że każdy człowiek ma prawo do swoich emocji i swojego zdania. Dzięki temu będzie Ci łatwiej wyznaczyć pewne granice waszej relacji teściowa-synowa. Bądź grzeczna, ale na tyle, na ile pozwalają wasze relacje. Jeśli poczujesz, że granica została przekroczona, stanowczo to zakomunikuj. Staraj się również nie przejmować zbytnio krytyką z jej strony. Dla własnego zdrowia psychicznego lepiej puszczać to mimo uszu. I co najważniejsze - kieruj się swoimi potrzebami. Jeśli nie masz ochoty wybierać się na "obiadek do teściów" zwyczajnie odpuść. Masz prawo do zarządzania swoim czasem i spędzania wolnych chwil tak, jak chcesz.

