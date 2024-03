Przytył 40 kg i został modelem. A kiedyś był najprzystojniejszym "polskim hydraulikiem". Kim jest Piotr Adamski?

Przyjrzyj się dobrze. To, co zobaczysz zdradzi, czy inni Cię podziwiają. Test osobowości z obrazka

Przyjrzyj się dokładnie. To, co ujrzysz, wyjawi, czy masz wyjątkową osobowość. Tylko wybrańcy są w stanie dostrzec ten szczegół. Test obrazkowy

Kiedyś był przystojnym "polskim hydraulikiem". Kim jest Piotr Adamski?

Zapewne wiele z was pamięta "polskiego hydraulika", który był głównym bohaterem kampanii mającej na celu zachęcić Francuzów do odwiedzania naszego kraju. Piotr Adamski w 2005 roku był u szczytu swej kariery, a jego zdjęcia pojawiły się na łamach światowych magazynów takich jak: "Financial Times", czy " Daily Telegraph". Wzdychały do niego tysiące Polek, ale też kobiet na całym świecie. Jednak Piotr Adamski nie poszedł za ciosem i szybko zniknął z mediów. Teraz po latach przerwy powrócił jednak w trochę innym wydaniu. Piotr Adamski pracuje w branży jako model plus size. Najprzystojniejszy "polski hydraulik" od tamtej pory przytył 40 kg. - Wcześniej, żeby wyglądać tak, jak wyglądałem, robiłem dwa treningi dziennie, to był ogrom pracy. Zawsze miałem tendencję, żeby rosnąć. Potem były momenty, że nie trenowałem, miałem przerwę - wyznał w "Dzień Dobry TVN".

Przytył 40 kg i został modelem

Jednak mimo dodatkowych kilogramów Piotr czuje się dobrze w swoim ciele i nie ma problemów, aby stanąć przed obiektywem aparatu. - Modela plus size rozumiem jako modela, który nie jest w rozmiarze "M". Czuję się dobrze z gabarytami, które mam obecnie, i z wagą - powiedział. Zobaczcie w galerii, jak wygląda najprzystojniejszy "polski hydraulik" wiele lat później.

Sonda W którym wydaniu bardziej podoba ci się model? Zdecydowanie z 2005 Teraz, z dodatkowymi kilogramami jest jeszcze przystojniejszy Nie jest w moim typie