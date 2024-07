Na to czekały miliony! Celine Dion zachwyciła na IO. Gwiazda nie kryła emocji!

Stało się to, na co miliony czekały od lat. Na zakończenie ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich nad Paryżem rozbrzmiał potężny głos Celine Dion. Był to niezwykle emocjonujący moment. Nie tylko dla widzów, ale również samej piosenkarki, która od dawna zmaga się ze śmiertelną chorobą.