Fit Lovers ślub po ponad dziesięciu latach związku

Fit Lovers, czyli Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim świecie fitnessu i mediów społecznościowych. Oboje od dawna związani są ze sportem i aktywnością fizyczną, a wspólna pasja szybko przerodziła się nie tylko w związek, lecz także w pomysł na wspólną karierę. Razem stworzyli markę Fit Lovers, której głównym celem stało się inspirowanie innych do dbania o siebie.

Cieszą się ogromną popularnością w sieci. Dzięki autentyczności i naturalności szybko zyskali zaufanie odbiorców, a ich społeczność zaczęła dynamicznie rosnąć. Na ich wspólnym Instagramie obserwuje ich ponad 1,6 miliona osób, Pamelę ponad 920 tysięcy, a Mateusza 470 tysięcy. Fit Loves chętnie współpracują z różnymi markami.

W 2024 roku po ponad dziesięciu latach związku zaręczyli się. Kilka tygodni później byli już po ślubie. Para przyrzekła sobie miłość i wierność w Batumi, przy urzędniku, na scenie ozdobionej kryształowymi żyrandolami. Pamela miała na sobie oryginalną suknię z ciągnącym się tyłem i krótkim przodem. Pan młody, podobnie jak jego ukochana, również zaprezentował się w białej stylizacji.

Zobacz również: Pamela z Fit Lovers wreszcie pokazała suknię ślubną. Tył jak z bajki, a przód? Musicie to zobaczyć

Fit Lovers podzielili się radosną nowiną! Posypały się gratulacje

Niedawno postanowili narobić wokół siebie szumu. Na profilu Pameli pojawiały się wpisy sugerujące rozstanie. Fani niepokoili się, a w sieci zaczęły krążyć różne teorie. Z czasem okazało się, że wpisy były zagrywką służącą do promocji ich serialu "30 dni". Wywołało to spore oburzenie! Internauci twierdzili, że tym razem przesadzili.

Teraz znowu jest o nich głośno. Tym razem nie musieli wymyślać sensacji na siłę. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz na swoich profilach podzielili się radosną nowiną. Influecerzy spodziewają się dziecka! Dodali serię zdjęć, na których widać ciążowy brzuch Pameli. "Najlepszy prezent" - napisali. Pod wpisem od razu pojawiły się gratulacje.

Zobacz również: Rodzinny przełom u Steczkowskiej! Leon oświadczył się i rozpętał burzę w sieci

Czy wiesz, w którym mieście urodziły się gwiazdy polskiego kina? Pytanie 1 z 10 W którym mieście urodził się Tomasz Kot? Katowice Legnica Lubin Wrocław Następne pytanie