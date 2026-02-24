Kim jest Paweł z „Sanatorium miłości 8”?

Życie nie zawsze rozpieszczało Pawła ze Sławna. Mężczyzna, który dziś z uśmiechem wkracza do programu TVP, w przeszłości musiał zmierzyć się z okrucieństwem rówieśników. Wychowany w rodzinie, gdzie matka była Niemką, a ojciec Polakiem, wielokrotnie słyszał pod swoim adresem przykre słowa i doświadczał odrzucenia. Te bolesne lekcje zahartowały go jednak i nauczyły niezwykłej wrażliwości na ludzką krzywdę. Choć zaczynał jako mechanizator rolnictwa, prawdziwą fortunę i stabilizację przyniosło mu prowadzenie własnej hurtowni chemicznej.

Prywatnie Paweł ma za sobą kawał historii - 38 lat małżeństwa, które wspomina jako czas szalonej zabawy, koncertów i niespożytej energii. Niestety, z biegiem lat to uczucie wygasło. Mężczyzna nie ukrywa, że zawsze cieszył się powodzeniem u płci pięknej i uwielbia tańczyć. Dziś jednak szuka czegoś więcej - stabilizacji i dojrzałej relacji.

To jednak nie wszystko. Paweł to człowiek o wielkim sercu, który nie potrafi przejść obojętnie obok potrzebujących. Angażuje się w pomoc seniorom i osobom uzależnionym, a los zwierząt jest dla niego priorytetem - działa nawet jako państwowy inspektor. W domu czekają na niego dwa wierne koty. Co ciekawe, mężczyzna pełni funkcję prezesa Związku Kombatantów, ale to jego inna pasja budzi największe emocje. Paweł to zapalony mors, który w klubie występuje jako symboliczny „Neptun”. Czy nowa wybranka podzieli jego zamiłowanie do lodowatych kąpieli i aktywnego życia?

FB: Grażynka z "Sanatorium miłości" jest zaręczona!

O czym jest „Sanatorium miłości”?

Hitowy format Telewizji Polskiej to coś więcej niż zwykłe randki. To miejsce, gdzie samotne serca biją mocniej, a wiek przestaje mieć znaczenie. W malowniczej scenerii uzdrowiska seniorzy stają przed szansą na totalną odmianę swojego losu, biorąc udział w rozmaitych wyzwaniach. Widzowie pokochali ten program za autentyczne emocje, rodzące się przyjaźnie, a czasem nawet ostrą rywalizację. Ósma edycja udowadnia, że na miłość nigdy nie jest za późno.

Kto prowadzi „Sanatorium miłości 8”?

Dobra dusza programu, czyli Marta Manowska, ponownie otoczy uczestników swoją opieką. To ona jest powierniczką ich największych sekretów i wsparciem w chwilach zwątpienia. Jej empatia sprawia, że seniorzy otwierają się przed kamerami jak nigdy wcześniej, pozwalając widzom poznać ich prawdziwe oblicza i wzruszające historie.

Kiedy nowe odcinki „Sanatorium miłości 8” i gdzie oglądać?

Fani formatu mogą zacierać ręce. Najnowsza odsłona show zagości na antenie TVP1 w wiosenne, niedzielne wieczory o godzinie 21:25, począwszy od 8 marca. Ci, którzy przegapią emisję, znajdą odcinki w serwisie TVP VOD. To właśnie tam zobaczymy, czy temperamentny mieszkaniec Sławna znajdzie kobietę, która zaakceptuje jego pasje.

Paweł nie ukrywa, że życie w pojedynkę bywa ciężkie. Mężczyzna jest gotowy znów „rozdawać serce”, jak sam przyznaje. Czy jego charyzma wystarczy, by odnaleźć upragnione szczęście? Jedno jest pewne – emocji w tej edycji nie zabraknie.