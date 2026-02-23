Od ponad pięciu dekad Ewa Bem zachwyca publiczność swoją charakterystyczną barwą głosu i emocjonalnymi interpretacjami. Karierę rozpoczęła w latach 70., a popularność przyniosły jej takie utwory jak "Moje serce to jest muzyk" czy "Żyj kolorowo". Z czasem stała się jedną z najważniejszych postaci polskiego jazzu i muzyki rozrywkowej. Jednak za scenicznym uśmiechem kryje się historia naznaczona ogromnym cierpieniem.

Ewa Bem straciła córkę. Pamela miała zaledwie 38 lat

W 2017 roku odeszła córka artystki, Pamela Bem-Niedziałek. Miała zaledwie 38 lat i zmarła z powodu glejaka mózgu, osieracając dwoje dzieci.

Nie docierało do mnie, że z glejakiem nie można wygrać. Gdy poznaliśmy diagnozę, nie pojmowałam znaczenia słów wypowiadanych przez lekarzy. Nie dopuszczałam myśli, że to naprawdę może być choroba śmiertelna

- wyznała Ewa Bem w rozmowie z "Viva!".

Po śmierci córki życie wokalistki zatrzymało się.

Przez dwa lata od jej odejścia udawałam, że żyję. Przepychałam dzień za dniem. Funkcjonowałam głównie dzięki lekom, pomocy psychiatry, potem psychoterapeuty. I ukochanej rodziny. Aż zrozumiałam, że świat istnieje, życie toczy się dalej, tylko już bez niej

- dodała artystka.

Ewa Bem nie była w stanie mieszkać w domu pełnym wspomnień. Zdecydowała się na wyprowadzkę i całkowite wycofanie z życia zawodowego.

Ewa Bem zachorowała na nowotwór

Kiedy wydawało się, że najgorsze już za nią, przyszła kolejna wiadomość, która zmieniła wszystko. U Ewy Bem w 2023 roku wykryto nowotwór jajnika w IV stadium. Artystka przeszła operację, tygodniową śpiączkę oraz długotrwałe leczenie w Instytucie Onkologii. Walka była trudna i wyniszczająca.

Od dwóch lat jestem w remisji. Cały czas biorę doustną chemię, jestem pod opieką cudownej pani doktor Magdaleny Kowalskiej. Teraz jest spokój, ale wiem, że od tej choroby nigdy się nie uwolnię, prędzej czy później wróci

- powiedziała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Remisja nie oznacza końca walki. W przypadku nowotworów w zaawansowanym stadium pacjenci często żyją w ciągłym napięciu i pod stałą kontrolą lekarzy. Tak jest również w przypadku Ewy Bem, która codziennie przyjmuje doustną chemioterapię.

Wokalistka w 2025 roku straciła męża

Początek 2025 roku przyniósł Ewa Bem kolejną bolesną stratę. Jej mąż, Ryszard Sibilski, zmarł zaledwie kilka tygodni po tym, jak dowiedział się o chorobie nowotworowej. Ich związek trwał ponad cztery dekady. Wokalistka nie ukrywa, że odejście ukochanego było dla niej wstrząsem, na który nie sposób się przygotować.

Tego się nie spodziewałam, przenigdy taki scenariusz nie narodził się w mojej głowie, choć mam sporą wyobraźnię. Nie byłam przygotowana, jak sobie radzić z nagłą, wszechogarniającą pustką

- przyznała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Strata męża była dla niej doświadczeniem paraliżującym, które przyszło nagle i bez ostrzeżenia.

To był strzał między oczy. Nie miałam kiedy się zastanowić. I też nie przypuszczałam, że to będzie tak smakowało, jak smakuje. Tak strasznie boli, jak trzeba się nieoczekiwanie rozstać z człowiekiem, z którym się było tak długo, 42 lata. Jakby ubyło trzy czwarte mnie i wszystkiego. Bo on jest wszędzie i jest wszystkim, każdym obrazkiem w tym domu, każdym schodkiem, haustem powietrza

- dodała.

