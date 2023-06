Koszmarna tragedia w rodzinie Ewy Bem. Jej starsza córka zmarła w wieku 39 lat. Pamela była dobrze znana widzom TVN

Ewa Bem to kultowa polska piosenkarka. Niestety, życie prywatne jej nie rozpieszcza. Kobieta musiała pochować swoją starszą córkę. Pamela Bem-Niedziałek zmarła, mając zaledwie 39 lat. Walczyła ze straszliwą chorobą, jaką był nowotwór. Niestety, zmarła prawie sześć lat temu. Pamela Bem może być znana szerszej widzom TVN, ponieważ pracowała przez kilka lat w stacji TVN24 BiS. Po tym, jak kobieta umarła, Ewa Bem wycofała się z życia publicznego, by maksymalnie poświęcić się rodzinie. Potrzebowało ją wiele osób: zięć i osierocone przez córkę dzieci. Ale także młodsza córka wokalistki, Gabriela, która mocno przeżyła śmierć siostry.

Koszmarna tragedia w rodzinie Ewy Bem. Jej starsza córka zmarła w wieku 39 lat. Smutne wspomnienia powracają

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, Ewa Bem opublikowała wymowne zdjęcia z podpisem "Moje córki, moja miłość". Widać na nich Ewę Bem wraz z obiema córkami: śp. Pamelą oraz Gabrielą. Smutne wspomnienia powracają do niej co jakiś czas, przy okazji chociażby takich uroczystości, które teoretycznie powinny przynosić jedynie radość. Nie zawsze tak jednak jest.

- Całuję mocno w ten trudny dzień - piszą fani w komentarzach na Facebooku Ewy Bem. - Chodzące słońce w pracy i prywatne. (...) Piękne dziewczyny - wtórują inni.

Fani wciąż pamiętają o Pameli Bem. Z kolei Gabriela Bem obecnie spełnia się jako artystka. Talent do tego typu spraw odziedziczyła zapewne po mamie. Ewa Bem to bowiem prawdziwa legenda sceny. Trzymamy kciuki za to, by wszystko układało się już jak najlepiej w rodzinie wokalistki.

