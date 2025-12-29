Czym byłby Sylwester bez wielkich gwiazd, ogromnych emocji i sceny, która płonie od pierwszej sekundy?Doda od lat uchodzi za jedną z najbardziej nieprzewidywalnych i energetycznych gwiazd polskiej estrady. Kiedy pojawia się na scenie - wiadomo jedno: będzie show na światowym poziomie. Nic dziwnego, że widzowie już od tygodni wypatrują jej sylwestrowego występu.

Doda opowiedziała nam, jak przygotowuje się do sylwestrowych występów

O kulisach przygotowań do mroźnych koncertów Doda mówi bez owijania w bawełnę:

Jesteśmy profesjonalistami. Najważniejsze jest to, żeby nie siedzieć non stop w cieple, bo potem można dostać szoku termicznego. Wychodzisz z gołymi ramionami czy nogami i od razu Cię zatyka. Jak przy morsowaniu - układ oddechowy po prostu się blokuje i nie jesteś w stanie zaśpiewać.

Artystka podkreśla, że musi być przygotowana na wszystko:

Struny wokalne też się ścinają od mrozu. Dlatego mam różne patenty - hartuję się wcześniej, używam plastrów rozgrzewających, tak żeby ciało trzymało temperaturę.

Zapytana, czy podczas Sylwestra szykuje wielkie show, odpowiada z typową dla siebie pewnością:

No jestem z tego znana, więc odpowiedź masz w pytaniu. Jeśli ktoś mnie bukuje już 2 stycznia, to raczej wie, czego się spodziewać.

Przygotowania do sylwestrowego występu Doda zaczyna od scenariusza, następnie skupia uwagę na scenografii i możliwościach sceny, później spotyka się z choreografem i tancerzami. Na końcu zajmuje się kostiumem.

Rytuał przed wejściem na scenę? Doda ma go od 30 lat

Doda w rozmowie z nami zdradza też swój osobisty zwyczaj:

Zawsze witam się ze sceną. Od trzydziestu lat. Dotykam jej ręką, mówię do niej. Mamy taki układ, żeby mi sprzyjała.

"Sylwester z Dwójką" zapowiada się jako najważniejsze muzyczne wydarzenie końcówki roku. To wieczór, który łączy pokolenia, emocje i największe gwiazdy – wszystko w atmosferze wspólnej zabawy. Impreza rozpocznie się o godz. 19:50 pod Spodkiem w Katowicach i równolegle w transmisji na żywo w TVP2 i TVP VOD.

