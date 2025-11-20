Rodzice Dody póki co mają się dobrze, tryskają zdrowiem i energią. Ale ponieważ oboje zbliżają się do osiemdziesiątki (tata Dody właśnie skończył 76 lat), kochana córka postanowiła o nich zadbać. Urządziła rodzicom pokój spokojnej starości, w którym znalazło się wszystko, czego trzeba, by zajmować się seniorami, którzy za jakiś czas mogą potrzebować opieki - również lekarskiej lub pielęgniarskiej.
Gwiazda robi, co może, aby zapewnić rodzicom spokojną starość. Właśnie dlatego dom państwa Rabczewskich musiał przejść metamorfozę i zostać przystosowany do potrzeb osób starszych i z kłopotami zdrowotnymi.
Doda urządziła rodzicom specjalny pokój. Wszystko pokazała
Gwiazda na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała, jak wygląda wnętrze apartamentu spokojnej starości przygotowanego z myślą o rodzicach. Na nagraniu widać szpitalne łóżka z wieloma gadżetami, m.in. z funkcją pionizowania, która działa za dotknięciem jednego przycisku pilota.
Jest to przykre, że większość seniorów nie stać na coś takiego, no ale mnie tak. Firma, z która udało mi się nawiązać współpracę, ogarnęła mi dwa takie łóżka na różne etapy życia moich rodziców. Mamy specjalny materac na odlezyny, antybakteryjny... - opowiadała Doda.
To jest mercedes wśród łóżek - dodała mama gwiazdy.
Pani Wanda była zachwycona wystrojem pokoju i sprzętami, ale nie tylko. Urzekła ją też łazienka, w której znalazło się miejsce na dużą wannę ze specjalnymi drzwiczkami i uchwytami, prysznic ze składanym siedziskiem, były i marmury oraz złote krany.
Złote, ale jakie skromne - żartowała pani Wanda.
Rodzice są wdzięczni córce
Mama Dody nie mogła przestać się uśmiechać i dziękowała córce za pomoc. Apartament ze specjalistycznym sprzętem powstał w dawnym pokoju gwiazdy, który uległ całkowitej transformacji.
Moja mama jest bardzo zapobiegawcza i bardzo zorganizowana. Postanowiła wyprzedzić to, co nieuchronne i to, co wszystkich nas pewnie czeka, czyli swoją i taty niewygodną starość - mam na myśli jakąś niepełnosprawność czy coś. I mój pokój został zamieniony na tak zwany pokój spokojnej starości. To brzmi oczywiście brutalnie, ale ja uważam, że to jest świetne. Mogę jeszcze zawczasu pomóc rodzicom w remoncie, zorganizowaniu tego - to też nie są łatwe i tanie rzeczy - opowiada Doda w rozmowie z "Super Expressem".
