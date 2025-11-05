Doda wyciągnęła nogi! Długie aż do nieba. Napisała o miłości, ale to fotki skradły show

Doda kocha przyciągać uwagę, a gdy wyeksponuje piękne, zadbane ciało - ma to gwarantowane. Kiedy na jej instagramowym profilu pojawiły się zmysłowe fotki, do których pozowała ubrana w cieniutkie rajstopy i szpilki, internauci zareagowali natychmiast. Gwiazda zdjęcia okrasiła opisem dotyczącym miłości, ale czy ktokolwiek go przeczytał?

Zdjęcia zdecydowanie skradły show.

Kocham inaczej. Nie w schemacie, lecz z miejsca wolności. Daję przestrzeń, w której możesz oddychać sobą. Tam, gdzie zaczyna mnie coś ograniczać - uciekam. Nie znoszę kontroli ani presji. Kiedy poczuję wolność i zrozumienie, moje serce otwiera się jak niebo po burzy i wraca szybciej do portu, bo samo tego pragnie - napisała Doda.

Internauci komentują

Zdjęcia opublikowane w sieci przez Dodę zwróciły uwagę jej wielbicieli. Czy mogło być inaczej? Na obserwatorów gwiazdy, która zgromadziła ich na Instagramie aż 2,1 miliona, nic nie działa tak, jak uroda Doroty.

"Ah, jaka modelka, dzieło sztuki", "Przepiękna sesja", "Fenomenalne, niesamowicie zgrabne i długie nogi w rajstopach. Hipnotyzujące piękno", "Queen", "Sztos", "Normalnie nogi do nieba", "Uważaj, bo komuś oczy wydłubiesz tymi nogami" - pisali fani Dody.

Zgadzacie się? Trzeba przyznać, że ujęcia z długimi nogami Dody przyciągają wzrok!

