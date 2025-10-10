Doda w kusej mini i jeszcze krótszym topie. Odsłoniła mięśnie twarde jak skała

Doda na 10 października miała zaplanowany koncert w Gdańsku, ale jeszcze dzień wcześniej bawiła w Hiszpanii. Gwiazda wykorzystała urlop do cna! Ostatnie dni spędziła w Andaluzji. Hiszpańska pogoda rozpieszczała ją słońcem i wysokimi, ale przyjemnymi temperaturami. Dorota mogła spędzać czas na plaży, gdzie towarzyszyły jej ukochane psiaki. W ciągu dnia zwiedzała i wspinała się po skałach, a wieczorami upajała się ciepłem i pysznymi potrawami. Brzmi jak raj? Oj, tak!

Ale w końcu trzeba było wrócić do obowiązków.

Doda wraca do pracy

Gwiazda opuściła Hiszpanię dzień przed zaplanowanym dużo wcześniej koncertem w Gdańsku. To kolejny punkt na trasie Światło i MRock.

"Na czele projektu stanęła dwójka artystów, nierozerwalnie związanych z polską sceną rockową - Katarzyna Nosowska oraz Piotr Rogucki. Nosowska to wokalistka, tekściarka, pisarka lub po prostu - wyrazista osobowość i artystka. Zawsze gra na własnych zasadach. Piotr Rogucki doskonale znany jest fanom polskiej muzyki rockowej, chociaż równie często co na scenie koncertowej, pojawia się także na deskach teatralnych i planach filmowych. Na przyszłorocznej trasie do Katarzyny Nosowskiej i Piotra Roguckiego dołączą goście, których nazwiska wciąż owiane są tajemnicą. Gościnnie w projekcie pojawią się artyści reprezentujący scenariuszowe bloki Światła i Mrocku. Blok poświęcony Światłu wypełni występ Dody, a blok Mrocku - Kazika lub Tomasza Organka" - informuje strona ebilet.

Uwielbiam te poranki, ale czas wracać - napisała w sieci Doda.

Jej gdański show zaplanowano na 10 października. Kolejne koncerty odbędą się we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Poznaniu.

Doda pożegnała się z Andaluzją stylizacją, od której nie sposób oderwać oczu

W dniu wyjazdu z wakacji Doda pokazała na swoim profilu na Instagramie kilka ostatnich ujęć wykonanych w słonecznej Hiszpanii. Do zdjęć pozowała ubrana w skąpe wdzianko. Komplet w kropeczki był uroczy, a piosenkarka wyglądała w nim doskonale. Bardzo krótka spódniczka i niewielki top z golfem odsłoniły i zgrabne nogi Dody i jej płasku, umięśniony brzuch.

Wydaje się twardy jak skała! Nie ma na nim ani grama zbędnego tłuszczu. Zazdrościcie?

