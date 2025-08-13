Doda znowu ZAKOCHANA?! Miała zatrzymać się w hotelu z partnerem. Kim jest przystojny mężczyzna?

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2025-08-13 18:54

Dorota "Doda" Rabczewska chwaliła się ostatnio w mediach społecznościowych gorącymi kadrami z wakacji w Hiszpanii. Na wspólny wypad za granicę wybrała się z przyjaciółmi oraz pieskami. Tymczasem okazuje się, że na wyjeździe miały pojawić się nie trzy, a... cztery osoby. Dlaczego Doda nie oznaczała ani nie pokazywała czwartego towarzysza? Właściciele apartamentu, w którym się zatrzymała, stwierdzili że jest to jej nowy partner. Kim jest przystojny mężczyzna, w którym mogła zakochać się Doda? Od plotek aż huczy.

Doda z wymownym napisem na kurtce. Tak odpowiedziała na ostatnie afery

i

Autor: AKPA

Doda jest znowu zakochana? Media plotkarskie aż płoną po tym, co właściciele apartamentu, w którym zatrzymała się Rabczewska, napisali na swoim profilu. Ale po kolei. Doda wybrała się na zagraniczne wakacje do Hiszpanii, o czym pisaliśmy już na łamach "Super Expressu". Gorące ujęcia, na których widać wyrzeźbione ciało artystki, rozpaliły jej fanów do czerwoności. Mieliśmy pośladki na wierzchu, mikro-bikini i wiele kusych stylizacji, które ledwo cokolwiek zakrywały. Rabczewska od początku nie ukrywała, że podróżuje z dwójką swoich przyjaciół, których oznaczała w mediach społecznościowych, oraz z ukochanymi pieskami. Jak się jednak okazuje, niewykluczone, że w gronie tych osób znajduje się jeszcze jedna, czwarta osoba, której obecność w Hiszpanii do tej pory ukrywano. O jej obecności napisali właściciele apartamentu, w którym Doda zatrzymała się z przyjaciółmi. I choć wpis szybko został usunięty, prawdopodobnie po interwencji Dody, to w sieci nic nie ginie.

- To wielka przyjemność gościć Królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu - napisali właściciele obiektu w języku angielskim, według cytatu zamieszczonego w serwisie Pudelek.

Późniejsza wersja mówi już tylko o przyjaciołach i pieskach, bez wspomnianego "partnera". To jednak nie wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Doda mogła przeoczyć. Szczegóły poniżej.

Doda ukrywa nowego partnera? W sieci aż huczy od plotek. "Mogła znowu się zakochać"

O tym, że Doda może ukrywać nowego partnera, świadczyć mógłby również fakt, że na niektórych publikowanych przez Dodę nagraniach widać było - jak donosi Pudelek - "cztery nakrycia stołu". Po co więc czwarte nakrycie, jeśli na wyjeździe, zgodnie z oznaczeniami, byłyby trzy osoby? Czy to faktycznie jakiś nowy, przystojny mężczyzna zakręcił się wokół Dody, czy może to tylko przeoczenie i jakiś kolejny znajomy? A może pomyłka i media dopowiadają sobie całą historię? Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Rabczewska nie skomentowała plotkarskich doniesień. Będziemy się temu przyglądać.

Czytaj więcej: Nocne szaleństwo Dody! Maska królika i seksowna mini

Po więcej informacji regularnie odwiedzaj serwis "Super Expressu" - www.se.pl.

Zobacz galerię zdjęć: Doda ufa sukience bardziej niż facetom. Biust i tak wymknął się spod kontroli!

Doda ufa sukience bardziej niż facetom. Biust i tak wymknął się spod kontroli!
26 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Chcielibyście zobaczyć Dodę w "Tańcu z Gwiazdami"?
Doda pokazała bliznę po wycięciu czerniaka!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Doda (Dorota Rabczewska)
DODA