Doda znowu ZAKOCHANA?! Miała zatrzymać się w hotelu z partnerem. Kim jest przystojny mężczyzna?

Doda jest znowu zakochana? Media plotkarskie aż płoną po tym, co właściciele apartamentu, w którym zatrzymała się Rabczewska, napisali na swoim profilu. Ale po kolei. Doda wybrała się na zagraniczne wakacje do Hiszpanii, o czym pisaliśmy już na łamach "Super Expressu". Gorące ujęcia, na których widać wyrzeźbione ciało artystki, rozpaliły jej fanów do czerwoności. Mieliśmy pośladki na wierzchu, mikro-bikini i wiele kusych stylizacji, które ledwo cokolwiek zakrywały. Rabczewska od początku nie ukrywała, że podróżuje z dwójką swoich przyjaciół, których oznaczała w mediach społecznościowych, oraz z ukochanymi pieskami. Jak się jednak okazuje, niewykluczone, że w gronie tych osób znajduje się jeszcze jedna, czwarta osoba, której obecność w Hiszpanii do tej pory ukrywano. O jej obecności napisali właściciele apartamentu, w którym Doda zatrzymała się z przyjaciółmi. I choć wpis szybko został usunięty, prawdopodobnie po interwencji Dody, to w sieci nic nie ginie.

- To wielka przyjemność gościć Królową, polską piosenkarkę Dodę wraz z jej partnerem, przyjaciółmi i psami. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, mogąc zapewnić im wspaniały, luksusowy i niezapomniany pobyt w naszym miejscu - napisali właściciele obiektu w języku angielskim, według cytatu zamieszczonego w serwisie Pudelek.

Późniejsza wersja mówi już tylko o przyjaciołach i pieskach, bez wspomnianego "partnera". To jednak nie wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Doda mogła przeoczyć. Szczegóły poniżej.

Doda ukrywa nowego partnera? W sieci aż huczy od plotek. "Mogła znowu się zakochać"

O tym, że Doda może ukrywać nowego partnera, świadczyć mógłby również fakt, że na niektórych publikowanych przez Dodę nagraniach widać było - jak donosi Pudelek - "cztery nakrycia stołu". Po co więc czwarte nakrycie, jeśli na wyjeździe, zgodnie z oznaczeniami, byłyby trzy osoby? Czy to faktycznie jakiś nowy, przystojny mężczyzna zakręcił się wokół Dody, czy może to tylko przeoczenie i jakiś kolejny znajomy? A może pomyłka i media dopowiadają sobie całą historię? Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, Rabczewska nie skomentowała plotkarskich doniesień. Będziemy się temu przyglądać.

Czytaj więcej: Nocne szaleństwo Dody! Maska królika i seksowna mini

Po więcej informacji regularnie odwiedzaj serwis "Super Expressu" - www.se.pl.

Zobacz galerię zdjęć: Doda ufa sukience bardziej niż facetom. Biust i tak wymknął się spod kontroli!

Sonda Chcielibyście zobaczyć Dodę w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak Nie Nie odchodzi mnie to