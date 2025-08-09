Nocne szaleństwo Dody! Maska królika i seksowna mini

Julita Buczek
2025-08-09 20:33

Doda nie zwalnia tempa nawet na urlopie! Choć obecnie cieszy się zasłużonym wypoczynkiem, nie rezygnuje z aktywności w mediach społecznościowych. Ostatnio na jej Instagramie pojawiły się gorące zdjęcia i nagrania z wieczornego wyjścia do klubu, które wywołały prawdziwą burzę zachwytów wśród fanów. Na dodatek piosenkarka zaprezentowała się w niezwykle seksownej stylizacji, która idealnie podkreśliła jej perfekcyjną sylwetkę.

Choć Doda znana jest ze swojego intensywnego trybu życia i nieustannej pracy nad nowymi projektami, teraz zdecydowała się na chwilę oddechu podczas wakacji. Jednak nawet wtedy nie zaniedbuje kontaktu ze swoimi fanami i z łatwością łączy odpoczynek z obecnością w social mediach. Jej ostatnie posty na Instagramie pokazują, że potrafi bawić się i wyglądać oszałamiająco nawet poza sceną koncertową.

Doda w seksownej stylizacji szaleje w klubie

Ostatnio Doda wrzuciła na Instagram relację z wieczoru spędzonego w jednym z klubów. Gwiazda pojawiła się tam w wyjątkowej stylizacji, założyła czarną, bardzo dopasowaną mini sukienkę, która doskonale eksponowała jej zgrabne nogi i wyraźnie podkreślała talię. Kreacja była minimalistyczna, ale niezwykle efektowna, a jej ciemny kolor idealnie kontrastował z rozświetloną skórą i dodawał całości tajemniczego charakteru.

Na dodatek Doda postawiła na oryginalny dodatek, czarną maskę w kształcie głowy królika. Ten nietuzinkowy element stylizacji przyciągał wzrok i doskonale komponował się z całością. Fani nie szczędzili pochwał pod adresem artystki, chwaląc jej odwagę i styl, a także świetną formę, która zdaje się nie mieć sobie równych.

Zdjęcia z wieczornego wyjścia zyskały tysiące polubień i komentarzy. Internauci zwracali uwagę, że mimo wakacyjnego luzu Doda nadal potrafi błyszczeć i być prawdziwą ikoną.

Boże, że zesłałeś nam takiego Anioła. Chyba nie widziałam lepszego zdjęcia - pisali internauci.

Co więcej, Doda regularnie dzieli się także innymi momentami z wakacji, od relaksu na plaży, przez pyszne posiłki, aż po spontaniczne sesje zdjęciowe w malowniczych miejscach. Jej instagramowy profil tętni życiem. Czekamy na więcej!

