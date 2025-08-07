Czy to zdjęcia z raju? Nie! To Doda w najmniejszym bikini świata

Dorota Rabczewska nie przestaje zaskakiwać! Po intensywnym czasie zawodowym piosenkarka postanowiła naładować baterie w prawdziwym raju. Mimo urlopu nie zniknęła z mediów - wręcz przeciwnie, jej najnowsze zdjęcia z wakacji rozpaliły sieć do czerwoności! Artystka zaprezentowała się w niezwykle odważnym, niemal mikroskopijnym bikini, podkreślającym każdy centymetr jej idealnego ciała.

Doda w skąpym bikini. Na jednym zdjęciu pokazuje biust, a na innym jędrny poślad

Wokalistka zabrała swoich fanów w prawdziwą podróż marzeń. Egzotyczne plaże, szum fal i... Doda w wersji ultra hot! Na jednym ze zdjęć pozuje tyłem, prezentując krągłe, jędrne pośladki w skąpych majtkach, które ledwo zakrywają to, co trzeba. Na innym – wyleguje się na piasku, eksponując płaski, wyrzeźbiony brzuch i kuszący dekolt.

Obserwatorzy są zachwyceni nie tylko widokami, ale przede wszystkim formą gwiazdy. Nie raz już chwalili jej boskie ciało. I trudno się dziwić – Doda od lat słynie z dbałości o sylwetkę i regularnych treningów, które teraz przynoszą spektakularne efekty.

Widać, że artystka nie tylko odpoczywa, ale też korzysta z każdej okazji, by poczuć się kobieco. Jej pewność siebie aż bije z ekranu – pozując w kusych strojach kąpielowych, z uśmiechem i błyskiem w oku, udowadnia, że nie boi się eksponować swojego ciała. I słusznie! Bo to ciało naprawdę robi wrażenie.

