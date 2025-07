Doda wygląda lepiej niż kiedykolwiek. To nie zasługa drogich zabiegów, a czegoś, co każdy może zrobić

Doda od lat uchodzi za jedną z najlepiej wyglądających gwiazd polskiego show-biznesu. Perfekcyjna cera, nienaganna figura i stylizacje, które zapadają w pamięć. Ale tym razem zaskoczyła wszystkich. Gdy pojawiła się na gali Kobiet Biznesu, fani nie mogli oderwać od niej wzroku. Lawina komplementów i zasyp komentarzy na Instagramie sprowokowały jedno pytanie: "Co ona zrobiła z twarzą, że wygląda młodziej niż kiedykolwiek?" Piosenkarka nie zwlekała z odpowiedzią. Jej sekret jest banalnie prosty – i zupełnie nie taki, jakiego się spodziewaliśmy.

Doda zawsze wygląda świetnie, ale tym razem to już przesadziła. Gdy pojawiła się na gali kobiet biznesu, dostała mnóstwo komplementów i pytań, jaki dokładnie zabieg sprawił, że wygląda lepiej niż dotychczas. Poznaliśmy sekret piosenkarki. Okazało się, że wystarczyło tylko... nieco przytyć.

Totalnie oszaleliście na punkcie mojej ostatniej stylizacji. A ile wiadomości dostałam, łącznie od moich koleżanek, co ja zrobiłam z twarzą. Co ja zrobiłam, że wyglądam tak promiennie jak nigdy. Brzmi to niezbyt fajnie, biorąc pod uwagę moje czterdzieści lat. „Jak nigdy” – opowiedziała Doda na Instagramie i wyjawiła, w czym tkwi sekret. – Sposób jest bardzo prozaiczny. Jestem wyluzowana i jem więcej. Jem więcej, ponieważ robię jakby „masę”, żeby zrobić większe mięśnie na zawody. Ale też przytyła mi buzia – 1,5 kg i już jest różnica. Wiem, że w pewnym wieku wielkim problemem każdej kobiety jest, czy mieć fajny szczupły tyłek, czy mieć fajną, zdrową buzię i trzeba złapać tę mikrosekundę, że jest jeszcze fajny tyłek i już fajna buzia