Bartosz Kurek ma wykształcenie, które zaskoczy niejednego! Jedna decyzja zaważyła, jak potoczyła się edukacja gwiazdy

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-12-23 21:16

Bartosz Kurek to jedna z największych gwiazd obecnej reprezentacji Polski w siatkówce oraz jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii tego sportu – jako jedyny może pochwalić się podwójnym mistrzostwem Europy, do tego w swoim dorobku ma m.in. mistrzostwo świata i medale igrzysk olimpijskich. Niektórzy fani mogą jednak być zaskoczeni tym, jakim wykształceniem pochwalić się może siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, choćby w porównaniu z dużą częścią innych reprezentantów Polski.

Bartosz Kurek

i

Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Bartosz Kurek
  • Bartosz Kurek ma wykształcenie, które zaskoczy wielu jego kibiców
  • Siatkarz jest znany przede wszystkim z parkietu, a fanów interesuje także jego życie prywatne

Bartosz Kurek w 2024 roku spełnił kolejne siatkarskie marzenie i sięgnął z reprezentacją Polski po srebrny medal igrzysk olimpijskich. W swoim dorobku ma więc medal z każdej najważniejszej imprezy międzynarodowej – wcześniej zdobywał medale, w tym złote, mistrzostw świata i Europy, a do tego również zajmował z reprezentacją Polski miejsce na podium w Lidze Narodów. Ma on za sobą także wiele trofeów zdobytych z najróżniejszymi klubami, czy to polskimi, czy z zagranicy, bowiem dość wcześnie wyjechał on z naszego kraju. Pewnie wielu fanów zna dużą część dokonań swojego ulubieńca, ale dla niektórych zaskoczeniem może być fakt, że Bartosz Kurek, inaczej niż wielu jego kolegów z kadry, nie może pochwalić się wyższym wykształceniem.

Bartosz Kurek z żoną na wyścigu F1 w Japonii
20 zdjęć

Bartosz Kurek w swojej karierze często zmieniał kluby i stosunkowo szybko wyjechał z Polski, bo już w 2012 roku, jako 24-latek. Później co pewien czas wracał do krajowych rozgrywek, ale zawsze kończyło się to kolejnym wyjazdem za granicę, aż do teraz, gdy kapitan reprezentacji Polski dołączył do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i niewykluczone, że później znów spróbuje jeszcze swoich sił w jakimś innym miejscu. Dość powiedzieć, że Kurek zmieniał klub już 13 razy w karierze i takie częste zmiany oraz wyjazdy za granicę na pewno nie pomogły mu w zdobyciu wyższego wykształcenia. Na tę chwilę pewne jest, że Bartosz Kurek ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu więc może pochwalić się średnim wykształceniem. Nie oznacza to jednak, że nie może zdobyć wyższego wykształcenia w przyszłości i ponoć podejmował już takie próby.

Na ten temat pojawiały się dotąd jednak bardzo nieliczne informacje. W 2020 roku, czyli już 4 lata temu, „Nowa Trybuna Opolska” donosiła, że Bartosz Kurek ponownie podjął studia na kierunku marketing sportowy na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Pomimo upływu tak długiego czasu nie pojawiła się żadna informacja na temat tego, czy kapitanowi kadry udało się zdobyć wyższe wykształcenie.

