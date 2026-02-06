Kaja Ziomek-Nogal, utytułowana polska łyżwiarka szybka, po raz trzeci wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Polska sprinterka, z dwoma brązowymi medalami MŚ i złotem ME, ma za sobą starty na igrzyskach w Pjongczangu i Pekinie.

Jakie są szanse Kai na medal w Mediolanie i jak wsparcie męża-olimpijczyka wpływa na jej przygotowania?

To będzie dla niej niezwykle ważny start. Kaja Ziomek-Nogal (29 l.) po raz trzeci w karierze wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich, tym razem w Mediolanie. Polska łyżwiarka szybka nie ukrywa swojej ekscytacji i dumy z wywalczonej kwalifikacji, o którą tak ciężko walczyła przez ostatnie miesiące.

„Podobno do trzech razy sztuka, a to moje trzecie i nie zamierzam zmarnować tej szansy. Tak mocno o to walczyłam, tyle pracy w to włożyłam - i nie tylko ja, ale o tym jeszcze opowiem, a tymczasem - udało się, wywalczyłam to. Jestem z siebie dumna” - pisała podekscytowana w mediach społecznościowych.

Kolekcja medali robi wrażenie

Kaja Ziomek-Nogal w swojej bogatej kolekcji ma już dwa brązowe medale mistrzostw świata, wywalczone w drużynie. Jej największym indywidualnym sukcesem jest bez wątpienia złoty medal mistrzostw Europy na dystansie 500 metrów. Polka może pochwalić się również zwycięstwami w zawodach Pucharu Świata, co potwierdza jej przynależność do światowej czołówki.

Dla polskiej sprinterki będą to już trzecie igrzyska. Debiutowała w 2018 roku w Pjongczangu, jednak tamten start zakończył się dla niej na odległej pozycji. Znaczną poprawę zanotowała cztery lata później w Pekinie, gdzie w biegu na 500 metrów zajęła wysokie, dziewiąte miejsce. Teraz, bogatsza o kolejne doświadczenia, celuje jeszcze wyżej.

Wsparcie od męża-olimpijczyka to skarb

W przygotowaniach i codziennych zmaganiach Kaja może liczyć na kogoś, kto rozumie jej pasję jak nikt inny. Jej mąż, Artur Nogal (36 l.), również był czołowym polskim łyżwiarzem szybkim. On także specjalizował się w sprintach i może pochwalić się tytułem mistrza świata juniorów. Co więcej, podobnie jak żona, jest dwukrotnym olimpijczykiem – reprezentował Polskę w Soczi w 2014 roku oraz w Pjongczangu w 2018 roku.

Jego doświadczenie jest dla Kai bezcenne. Doskonale wie, z jakim trudem, wysiłkiem i poświęceniem wiąże się walka o olimpijskie marzenia. Dzięki temu stanowi dla niej nie tylko wsparcie emocjonalne, ale również merytoryczne.

Razem na lodzie i w życiu

Sportowa pasja połączyła ich na dobre. Para pobrała się przed dwoma laty, a owocem ich miłości jest córeczka, którą wspólnie wychowują. Patrząc na ich zdjęcia, nie ma wątpliwości, że tworzą niezwykle szczęśliwy związek. Na każdym kroku nie szczędzą sobie czułości i widać, że są dla siebie ogromnym oparciem. To właśnie taka miłość i zrozumienie potrafią topić lód i dodawać skrzydeł w walce o najwyższe cele.

