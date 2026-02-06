Ta miłość topi lód! Kaja Ziomek-Nogal ma wyjątkowe wsparcie

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-02-06 16:17

Przed nią trzeci start na igrzyskach olimpijskich. Polska mistrzyni w łyżwiarstwie szybkim, Kaja Ziomek-Nogal, może liczyć na wyjątkowe wsparcie ze strony męża, Artura Nogala. On doskonale rozumie jej poświęcenie, bo sam jest byłym olimpijczykiem. Ta sportowa para udowadnia, że ich miłość jest gorętsza niż lód na torze!

  • Kaja Ziomek-Nogal, utytułowana polska łyżwiarka szybka, po raz trzeci wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich.
  • Polska sprinterka, z dwoma brązowymi medalami MŚ i złotem ME, ma za sobą starty na igrzyskach w Pjongczangu i Pekinie.
  • Jakie są szanse Kai na medal w Mediolanie i jak wsparcie męża-olimpijczyka wpływa na jej przygotowania?

To będzie dla niej niezwykle ważny start. Kaja Ziomek-Nogal (29 l.) po raz trzeci w karierze wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich, tym razem w Mediolanie. Polska łyżwiarka szybka nie ukrywa swojej ekscytacji i dumy z wywalczonej kwalifikacji, o którą tak ciężko walczyła przez ostatnie miesiące.

„Podobno do trzech razy sztuka, a to moje trzecie i nie zamierzam zmarnować tej szansy. Tak mocno o to walczyłam, tyle pracy w to włożyłam - i nie tylko ja, ale o tym jeszcze opowiem, a tymczasem - udało się, wywalczyłam to. Jestem z siebie dumna” - pisała podekscytowana w mediach społecznościowych.

Kolekcja medali robi wrażenie

Kaja Ziomek-Nogal w swojej bogatej kolekcji ma już dwa brązowe medale mistrzostw świata, wywalczone w drużynie. Jej największym indywidualnym sukcesem jest bez wątpienia złoty medal mistrzostw Europy na dystansie 500 metrów. Polka może pochwalić się również zwycięstwami w zawodach Pucharu Świata, co potwierdza jej przynależność do światowej czołówki.

Dla polskiej sprinterki będą to już trzecie igrzyska. Debiutowała w 2018 roku w Pjongczangu, jednak tamten start zakończył się dla niej na odległej pozycji. Znaczną poprawę zanotowała cztery lata później w Pekinie, gdzie w biegu na 500 metrów zajęła wysokie, dziewiąte miejsce. Teraz, bogatsza o kolejne doświadczenia, celuje jeszcze wyżej.

Wsparcie od męża-olimpijczyka to skarb

W przygotowaniach i codziennych zmaganiach Kaja może liczyć na kogoś, kto rozumie jej pasję jak nikt inny. Jej mąż, Artur Nogal (36 l.), również był czołowym polskim łyżwiarzem szybkim. On także specjalizował się w sprintach i może pochwalić się tytułem mistrza świata juniorów. Co więcej, podobnie jak żona, jest dwukrotnym olimpijczykiem – reprezentował Polskę w Soczi w 2014 roku oraz w Pjongczangu w 2018 roku.

Jego doświadczenie jest dla Kai bezcenne. Doskonale wie, z jakim trudem, wysiłkiem i poświęceniem wiąże się walka o olimpijskie marzenia. Dzięki temu stanowi dla niej nie tylko wsparcie emocjonalne, ale również merytoryczne.

Razem na lodzie i w życiu

Sportowa pasja połączyła ich na dobre. Para pobrała się przed dwoma laty, a owocem ich miłości jest córeczka, którą wspólnie wychowują. Patrząc na ich zdjęcia, nie ma wątpliwości, że tworzą niezwykle szczęśliwy związek. Na każdym kroku nie szczędzą sobie czułości i widać, że są dla siebie ogromnym oparciem. To właśnie taka miłość i zrozumienie potrafią topić lód i dodawać skrzydeł w walce o najwyższe cele.

Kaja Ziomek-Nogal i Artur Nogal
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE