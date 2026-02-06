Urodziły się w Rosji, reprezentują Polskę. Zjawiskowe łyżwiarki czarują urodą poza lodowiskiem

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Polskę reprezentuje czwórka sportowców urodzonych w Rosji: panczenista Vladimir Semirunnij oraz łyżwiarze figurowi Jekaterina Kurakowa, Władimir Samojłow i Julia Szczecinina.

Vladimir Semirunnij, jako junior reprezentował Rosję, ale po ataku Rosji na Ukrainę zdecydował się na emigrację i reprezentowanie Polski.

Jekaterina Kurakowa reprezentuje Polskę od 2019 roku i ma na koncie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie oraz siedem tytułów mistrzyni Polski, a Julia Szczecinina reprezentuje Polskę od 2023 roku, a wcześniej zdobywała tytuły mistrzyni Szwajcarii i Węgier.

Urodzeni w Rosji, na igrzyskach olimpijskich reprezentują Polskę

Nasi sportowcy walczą o medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Co prawda, w sportach zimowych Polska potęgą nie jest, ale mamy nadzieję na dobre występy "Biało-czerwonych". Nasza reprezentacja liczy 59. zawodniczek i zawodników. Wśród nich znajduje się czwórka sportowców urodzonych w Rosji: Vladimir Semirunnij, Jekaterina Kurakowa, Władimir Samojłow i Julia Szczecinina. Największe nadzieje wiążemy z tym pierwszym. Semirunnij jest panczenistą, jako junior reprezentował Rosję. Po tym, jak Władimir Putin zaatakował Ukrainę, on odważnie zdecydował się na emigrację, nie chcąc być kojarzonym z reżimem agresora. Pozostała trójka urodzonych w Rosji sportowców specjalizuje się w łyżwiarstwie figurowym.

Kaja Ziomek-Nogal walczy o medal na igrzyskach! Słynie z urody i ma znanego męża. Bardzo prywatne zdjęcia pary

Kim są Władimir Samojłow, Jekaterina Kurakowa i Julia Szczecinina?

Władimir Samojłow urodził się 1999 roku w Moskwie. Polskę reprezentuje od 2021 roku. Uczestniczył w mistrzostwach świata i Europy. Na krajowym podwórku od czterech lat jest najlepszy - zdobywał mistrzostwo Polski w latach 2022, 2023, 2024 i 2025. Młodsza o trzy lata od Samojłowa Jekaterina Kurakowa z kolei w biało-czerwonych barwach występuje od 2019 roku. Od tego czasu zdążyła wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, a także w mistrzostwach Europy. Wielkim sukcesem Jekateriny Kurakowej było wygranie zawodów z cyklu Challenger Series. Łyżwiarka zdobyła też siedmiokrotnie mistrzostwo Polski. Najstarsza z trójki łyżwiarzy figurowych jest Julia Szczecinina (30 l.). Urodzona w Niżnym Nowogrodzie zawodniczka reprezentowała już Węgry i Szwajcarię. W polskich barwach startuje od 2023 roku. Julia Szczecinina dwa razy zdobywała tytuł mistrzyni Szwajcarii i trzy razy mistrzyni Węgier. Mistrzostwo Polski z kolei zdobywała dwukrotnie. W galerii prezentujemy, jak Jekaterina Kurakowa i Julia Szczecinina wyglądają poza lodowiskiem. Zjawiskowe łyżwiarki czarują urodą.

Galeria: Jekaterina Kurakowa i Julia Szczecinina - zjawiskowe łyżwiarki

29