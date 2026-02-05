Polska łyżwiarka błyszczy na lodzie? To zobacz prywatne zdjęcia Jekateriny Kurakowej! Po prostu WOW

Jekaterina Kurakowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego łyżwiarstwa figurowego. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 wystąpi jako jedna z pierwszych reprezentantów Polski w piątek (6 lutego), jeszcze przed oficjalną ceremonią otwarcia, w zawodach drużynowych. Urodzona w Moskwie zawodniczka, która od 2019 roku reprezentuje biało-czerwone barwy, jest nie tylko kluczową postacią polskiej drużyny, ale także zachwyca publiczność swoją gracją i urodą.

Miss igrzysk 2026 już znamy! Najpiękniejsza łyżwiarka świata powalczy o złoto [ZDJĘCIA]

Jekaterina Kurakowa zachwyca nie tylko na lodzie

Po zmianie barw Kurakowa szybko stała się liderką polskiej kadry, zdobywając seryjnie tytuły mistrzyni Polski i z sukcesami reprezentując kraj na arenie międzynarodowej, w tym w wieku niespełna 20 lat na ostatnich zimowych igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. Jej determinacja i przywiązanie do nowej ojczyzny zjednały jej sympatię kibiców.

Poza lodowiskiem 23-latka przyciąga uwagę mediów i fanów nie tylko sportowymi osiągnięciami. Wielu kibiców zachwyca się jej urodą i charyzmą. Jej popularność wiąże się jednak również z trudnymi doświadczeniami. W 2025 roku sportsmenka padła ofiarą szantażu i cyberprzemocy, gdy do sieci trafiło zmanipulowane zdjęcie o charakterze seksualnym. Kurakowa zgłosiła sprawę organom ścigania, ale i tak mocno to przeżyła.

Najgorsze na szczęście za nią, a przed nią wyczekiwany występ na drugich igrzyskach w karierze. Jej postawa, talent i urok osobisty sprawiają, że Jekaterina Kurakowa jest jedną z najbardziej interesujących postaci w polskiej delegacji olimpijskiej we Włoszech! Więcej zdjęć pięknej łyżwiarki znajdziesz w naszej galerii.