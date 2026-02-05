Nie do wiary, jak teraz wygląda 39-letnia Maria Szarapowa! Tak zmieniła się tenisowa piękność

Maria Szarapowa ponad trzy lata temu została matką małego Theodora, ale wciąż jest w znakomitej formie. Rosyjska gwiazda z tenisowych kortów właśnie wzięła udział w kilku imprezach zorganizowanych przez jej wciąż licznych sponsorów. I znów zachwyciła urodą. Szarapowa sześć temu zakończyła tenisową karierę, w czasie której wygrała pięć turniejów wielkoszlemowych i wspięła się na sam szczyt tenisowego rankingu WTA. Przez długie lata długonoga Rosjanka uważana była za jedną z najpiękniejszych atletek na świecie, dzięki czemu zarabiała fortunę na kontraktach reklamowych, promując luksusowe produkty światowych marek. “Dzięki tenisowi poznałam świat i dowiedziałam się, do czego jestem zdolna" - podsumowała Szarapowa, ogłaszając, że kończy karierę.

Jak podliczył serwis "Forbes", Maria Szarapowa w trakcie tenisowej kariery uzbierała w sumie aż 325 milionów dolarów, z czego 286 mln dolarów to wpływy z reklam! Teraz wiedzie szczęśliwe życie sportowej emerytki, błyszcząc na salonach, dużo podróżując, sprzedając swoje luksusowe słodycze. I wciąż zarabia fortunę dzięki reklamom. Szykuje się też do ślubu z brytyjskim Alexandrem Gilkesem, z którym zaręczyła się już kilka lat temu.

Poniżej galeria zdjęć seksownej Marii Szarapowej. Tak prezentuje się obecnie niespełna 39-letnia Rosjanka.

