Koniec kluczenia i niedomówień. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oficjalnie są parą! Pikantne zdjęcia partnerek

Wioślarka Katarzyna Zillmann i tancerka Janja Lesar, które poznały się w programie "Taniec z Gwiazdami", oficjalnie są parą. Potwierdziła ta Lesar

Zillmann i Lesar, tworzące pierwszą damsko-damską parę w polskim "TzG", wcześniej miały innych partnerów, z którymi się rozstały

Janja Lesar w wywiadzie dla "Vivy" przyznała, że tworzą związek, mają wspólne plany i widzą wspólną przyszłość, podkreślając, że jest to piękna relacja, która trwa.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - historia znajomości

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar teraz już oficjalnie są razem. Początkowo były partnerkami, ale tylko na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami". Panie stworzyły pierwszą damko-damską parę w historii polskiej edycji tanecznego show. Co ciekawe, gdy zaczynała się edycja "TzG" z udziałem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, obie miały ustabilizowane życie prywatne. Wioślarka była już kilka lat w związku z kanadyjkarką Julią Walczak, a tancerka od ponad 20 lat tworzyła relację z kolegą po fachu Krzysztofem Hulbojem. Już podczas występów w programie czuć było chemię pomiędzy - wtedy jeszcze tylko tanecznymi - partnerkami. Ich popisy emanowały namiętnością, a raz nawet pomiędzy Katarzyną Zillmann i Janją Lesar doszło do gorącego pocałunku. Wtedy jednak wszyscy myśleli, że to tylko kreacja artystyczna. Trudniej wytłumaczyć było zachowanie pań na imprezie, która odbyła się już po finale "Tańce z Gwiazdami". Na zdjęciach zrobionych przez paparazzi nie przypominały zwykłych koleżanek czy nawet przyjaciółek.

Janja Lesar potwierdza, że jest w związku z Katarzyną Zillmann

Na dodatek chwilę później Julia Walczak poinformowała o tym, że jej związek z Katarzyną Zillmann dobiegł końca. Wkrótce o zakończeniu relacji z Krzysztofem Hulbojem poinformowała z kolei Janja Lesar. Wszystko zaczęło układać się w pewną całość. Ani wioślarka, ani tancerka jednak oficjalnie nie mówiły o tym, że są parą. I to nawet mimo tego, że razem pojawiły się na Gali Mistrzów Sportu i razem z niej wyszły. Teraz jednak sytuacja jest już jasna. Nie ma kluczenia i niedomówień.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

- wyznała Janja Lesar w rozmowie z portalem Viva.pl. Zachowawczo jednak dodała, że nie zamierza niczego przyspieszać czy stawiań sztywnych ram.

Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa

- dodała partnerka Katarzyny Zillmann.

