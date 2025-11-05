Szokujące sceny z Katarzyną Zillmann i jej partnerką. Wszyscy mówią o pięknych nogach wioślarki

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie, robi furorę w programie "Taniec z Gwiazdami" tańcząc w parze z Janją Lesar.

W ostatnim odcinku Zillmann i Lesar zaprezentowały namiętny występ, który wywołał duże emocje

Po występie Zillmann przyznała, że choreografia była bardzo wymagająca, a internauci zachwycają się jej tanecznymi umiejętnościami i nogami

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami". Pocałunek, namiętność i nietypowe kreacje

Katarzyna Zillmann płynie przeszła ze świata sportu do świata show-biznesu. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio robi prawdziwą furorę w programie "Taniec z Gwiazdami". Podczas jej występów zawsze dużo się dzieje. Do tego emocje wzbudza to, że Katarzyna Zillmann jako pierwsza uczestniczka polskiej edycji "TzG" występuje w parze z kobietą. Jej partnerką na parkiecie jest Janja Lesar, tancerka dobrze znana z poprzednich edycji show. Wioślarka w trakcie występów wyróżnia się nie tylko dobrą taneczną techniką, lecz także swoimi nietypowymi kreacjami. Raz nawet jurorka Iwona Pavlović zdawała się sugerować Zillmann zależnie sukienki. Wielkim echem odbił się także namiętny pocałunek wioślarki i Janji Lesar na parkiecie, który wywołał niemal ogólnopolską aferę i podzielił nawet polityków. To w następnym odcinku jednak poziom namiętności przekroczył granicę. Panie tańczyły w biurowej scenerii i przeszły same siebie. Po tym szokującym występie Katarzyna Zillmann zabrała głos w mediach społecznościowych, a ludzie... zachwycają się pięknymi nogami wicemistrzyni olimpijskiej.

Nie przegap: Te zdjęcia Katarzyny Zillmann zawstydzą nawet Iwonę Pavlović. Wioślarka wyszła na salony bez stanika!

Katarzyna Zillmann zabrała głos po szokującym występie. Była przerażona

Po niesamowitym show, które na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" zaprezentowały Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, mało kto zdawał sobie sprawę, jak wiele wysiłku kosztowało przygotowanie do występu.

Jedna z trudniejszych choreografii w tym programie zaliczona. Tempo oraz intensywność tego tańca przerażała mnie od początku, ale to był świetny tydzień pod znakiem JIVE

- napisała na Instagramie wioślarka. Internauci są oczarowani tańcem i... nogami Katarzyny Zillmann.

Bezkompromisowa Katarzyna Zillmann wypięła się i pokazała, co ma pod bluzką! Niesamowite ciało

Jakie nogi, uffff; Co za nogiiiiiiiiii; Show petarda!!; Zdecydowanie zrobiłyście jak zawsze mega show, dziewczyny. 11/10!

- czytamy w komentarzach.

Galeria: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Szokujące sceny