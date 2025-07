Zabójstwo Mai w Mławie. Co z ekstradycją Bartosza G.? Podano datę

Zabójstwo Mai wstrząsnęło Mławą

Tragedia rozegrała się 23 kwietnia w Mławie. 16-letnia Maja wyszła z domu na spotkanie z Bartoszem G., którego znała od kilku lat. Bliskim powiedziała, że niedługo wróci. Z ich relacji wynika, że obawiała się kłótni z 17-latkiem. Niestety, to spotkanie okazało się ostatnim w jej życiu. Tego dnia doszło do brutalnego mordu. Według śledczych to właśnie chłopak miał zaciągnąć 16-latkę na teren należącej do jego rodziny stolarni i tam zabić.

Gdy Maja nie wróciła do domu, rodzina zgłosiła zaginięcie. Po tygodniowych poszukiwaniach, okaleczone zwłoki dziewczyny zostały odnalezione w zaroślach. Jak ustalono, przyczyną śmierci były liczne ciosy zadane w głowę tępym narzędziem.

Po zabójstwie Mai, Bartosz G. wyjechał z Polski na wymianę szkolną. Został zatrzymany w jednym z greckich hoteli w dniu odnalezienia zwłok w Mławie. Za nastolatkiem wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania.

Grecki labirynt prawny. Ekstradycja w zawieszeniu

Prokuratura zamierza postawić Bartoszowi G. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jednak aby to było możliwe, nastolatek musi zostać wydany Polsce. Sąd w Salonikach wyraził zgodę na ekstradycję, ale obrońcy Bartosza G. złożyli odwołanie.

Już 2 września Sąd Najwyższy w Grecji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie, informuje TVN24. Bartosz G. nie chce wracać do Polski, argumentując, że grozi mu tu niebezpieczeństwo. To samo mówi matka chłopaka, która od początku sprawy publikuje w sieci kontrowersyjne wpisy na temat zamordowanej nastolatki.

Śledczy są przekonani, że mają mocne dowody wskazujące na winę Bartosza G. Jednym z kluczowych dowodów mają być nagrania z monitoringu miejskiego i prywatnego.