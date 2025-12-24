Półroczna Lusia udusiła się w pudełku owiniętym folią. Właścicielka uniewinniona

Piotr Lis
Piotr Lis
Andrzej Woźniak reporter
Andrzej Woźniak reporter
2025-12-24 11:46

Sąd Okręgowy w Siedlcach uniewinnił ostatecznie kobietę, która w listopadzie 2023 roku wysłała pocztą dwie gęsi. Jeden z ptaków w drodze do woj. zachodnio-pomorskiego udusił się w szczelnie owiniętej folią paczce. Sędzia uzasadniając wyrok powiedział, że hodowczyni drobiu zapakowała gęsi zgodnie z przepisami, a zakrycia otworów doprowadzających powietrze w opakowaniu nieświadomie dokonał przewoźnik, co skutkowało śmiercią ptaka.

Super Express Google News

Pani Anna Stępniewska-Derkacz (49 l.), hodowczyni drobiu z Wólki Leśnej (woj. mazowieckie) dwa lata temu wysłała pocztą dwie gęsi do odbiorcy pod Koszalin (woj. zachodnio-pomorskie). Ptaki zapakowała zgodnie z przepisami. W duże tekturowe pudełko z otworami doprowadzającymi powietrze o średnicy 5 cm. Karton był wyścielony styropianem, do wnętrza jako pożywienie dla zwierzęcia kobieta włożyła pokrojone jabłko. Niestety jedna z gęsi, sześciomiesięczna Lusia, nie przeżyła długiej podróży. Martwego ptaka ujawnił pracownik firmy kurierskiej w Koszalinie. 

Oskarżenie o znęcanie się nad zwierzętami

Tamtejszy lekarz weterynarii złożył do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. W trakcie postępowania ustalono, że osobą która nadała przesyłki jest mieszkanka Wólki Leśnej (woj. mazowieckie).

Rozpatrujący sprawę skargi weterynarza Sąd Rejonowy w Siedlcach uniewinnił panią Annę Stępniewską Derkacz (49 l.) od zarzucanego czynu znęcania się nad zwierzętami, twierdząc, że przesyłki zostały wysłane zgodnie z przepisami, a nieświadomie zawinił przewoźnik. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zaskarżyła ten wyrok do sądu drugiej instancji, nie godząc się z brakiem kary dla wysyłającej.

We wtorek (23 grudnia) Sąd Okręgowy w Siedlcach podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, uniewinniający panią Annę Stępniewską Derkacz.

Radość po wyroku i plany prokuratury

Prokurator zarzucał oskarżonej, że zapakowanie gęsi przez hodowcę nie dawało szans na przeżycie przez nią transportu. Kobieta nie chciała uśmiercić ptaka, bo miała otrzymać za niego pieniądze − motywował wyrok uniewinniający sędzia Paweł Mądry sędzia Sadu Okręgowego w Siedlcach.  

Ponadto opakowanie było przygotowane do wysyłki zwierzęcia, miało otwory do oddychania. Zawinięcia paczki folią, nie dokonała oskarżona, tylko przewoźnik − dodał.

Pani Anna nie ukrywa radości z wyroku. − Po dwóch latach nerwówki wreszcie się skończyło − mówi z uśmiechem. − Kocham, zwierzęta i nigdy bym nie mogła zrobić krzywdy gąsce, którą wychowałam od jajka − ociera łzy radości. 

Prokuratura rozważa możliwość wniesienia kolejnej apelacji. 

Półroczna Lusia udusiła się w pudełku owiniętym folią. Właścicielka uniewinniona
20 zdjęć
Weterynarze walczą o życie kotki Abi
Sonda
Czy żałoba po zwierzęciu jest tak samo ważna jak po człowieku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WETERYNARZ
PROKURATURA
WETERYNARZE