1,55 mln obywateli Ukrainy ma dziś w Polsce ważne zezwolenia na pobyt, a największa część tej społeczności koncentruje się w kilku województwach z dużymi metropoliami. Gdzie gości ze wschodu jest najwięcej? Jeden region zdecydowanie wybija się na prowadzenie - przyciąga ponad 20 proc. Ukraińców.

Polska wciąż głównym kierunkiem Ukraińców

Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje, że na 24 lutego 2025 r. łącznie 1,55 mln obywateli Ukrainy posiadało w Polsce ważne zezwolenia na pobyt. W tej grupie dominują osoby, które przyjechały po rosyjskiej agresji i korzystają z ochrony czasowej (tzw. PESEL UKR). Gdzie jednak przybyszy z Ukrainy jest najwięcej? O tym w galerii zdjęć poniżej. 

Tu Ukraińców jest najwięcej

Polska i Ukraina
Ukraińcy w Polsce

Obywatele Ukrainy trafiają stale do Polski przede wszystkim z powodu wojny i poczucia bezpieczeństwa. Polska jest krajem sąsiednim, łatwo dostępnym, kulturowo i językowo bliższym niż Europa Zachodnia, a do tego od początku konfliktu zaoferowała realne wsparcie: ochronę czasową, dostęp do rynku pracy, edukacji i opieki zdrowotnej.

Ukraińców przyciągają raczej duże aglomeracje głównie ze względu na możliwości zatrudnienia, większy rynek mieszkań czy rozbudowaną infrastrukturę społeczną. Metropolie dają też większą szansę na szybkie usamodzielnienie się – znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami, szkoły dla dzieci czy pomocy administracyjnej – dlatego to właśnie one stały się głównym kierunkiem osiedlania się uchodźców.

Wojna w Ukrainie

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na terytorium tego państwa. Konflikt objął wschodnie i południowe regiony kraju, a walki, naloty rakietowe oraz ataki dronów regularnie dotykają także dużych miast i infrastruktury cywilnej, w tym energetycznej.

Od czasu do czasu pojawiają się informacje o możliwych rozmowach pokojowych lub inicjatywach dyplomatycznych, podejmowanych z udziałem państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dyskusje te dotyczą m.in. zawieszenia broni, bezpieczeństwa Ukrainy czy przyszłego kształtu granic, jednak jak dotąd nie przyniosły przełomu. Walki trwają, a sytuacja na froncie pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.

