Tu mieszkają najwyżsi ludzie na świecie. Polacy nie mają szans

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-13 7:32

Na świecie są miejsca, gdzie wzrost mieszkańców przyprawia o prawdziwy zawrót głowy. Poznajcie kraj, gdzie niemalże każdy człowiek wydaje się niemal gigantem w porównaniu do przeciętnego Polaka. Dane Word Data pochodzące z podsumowania ponad 2100 badań z lat 1985-2019 mówią same za siebie.

Super Express Google News
  • Który kraj dzierży palmę pierwszeństwa pod względem średniego wzrostu mieszkańców?
  • Dane z lat 1985-2019 jasno wskazują, że to mężczyźni i kobiety z Holandii są najwyżsi na świecie, osiągając imponujące średnie.
  • Sprawdź, jak na tle europejskich gigantów wypadają Polacy i czy mamy szansę dogonić czołówkę!

Który kraj ma miano "najwyższej" nacji?

Są kraje, w których przeciętny człowiek wygląda zupełnie inaczej - jest wyższy i przedstawia się niemal jak "gigant" w porównaniu z sąsiadami. Mało kto jest tego świadom, ale różnice w średnim wzroście między narodami potrafią być naprawdę ogromne, a naukowcy od lat próbują je dokładnie zmierzyć i porównać. Kto więc naprawdę może poszczycić się mianem "najwyższej" nacji? Będziecie zaskoczeni!

Polecany artykuł:

Pobierają 100 zł za przymierzenie butów. Kuriozalne zasady w sklepie obuwniczym

Tu mieszkają najwyżsi ludzie na świecie

Według danych Word Data pochodzących z podsumowania ponad 2100 badań z lat 1985-2019, najwyżsi ludzie na świecie to mężczyźni z Holandii. Właśnie oni osiągają średni wzrost 184 cm - więc naprawdę sporo. Holenderki natomiast to najwyższe kobiety na świecie, które mierzą średnio 170 cm. Tuż za Holandią plasują się inne kraje europejskie, a po piętach depcze Niderlandczykom Czarnogóra. Tam średni wzrost mężczyzn to 183 cm, a kobiet również 170 cm. Poniżej zamieszczamy dalszą część zestawienia:

  • Estonia – 182 cm i 168 cm,
  • Dania – 182 cm i 169 cm,
  • Bośnia i Hercegowina – 182 cm i 167 cm,
  • Islandia -181 cm i 168 cm,
  • Czechy – 181 cm i 168 cm,
  • Słowenia – 181 cm i 167 cm,
  • Słowacja – 181 cm i 167 cm,
  • Chorwacja – 181 cm i 167 cm.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu mieszkają najwyżsi ludzie na świecie. Polacy nie mają szans

Mierzenie człowieka
6 zdjęć

Jaki średni wzrost mają Polacy?

Przeciętny mężczyzna w Polsce ma około 180 cm wzrostu, natomiast przeciętna kobieta mierzy około 165 cm. Natomiast jeśli chodzi o wagę, panowie ważą średnio 89 kg, a panie 71,5 kg, co przekłada się na wskaźnik BMI na poziomie odpowiednio 27,4 i 26,1.

Dla porównania, mieszkańcy USA mają znacznie wyższe średnie BMI - należy do najwyższych na świecie. Średnie BMI dorosłych w USA wynosi ok. 29-30, co oznacza, że przeciętny Amerykanin balansuje na granicy nadwagi i otyłości, a często ją przekracza.

Quiz. Jak dobrze znasz Adama Małysza? Komplet punktów zdobędą tylko najwierniejsi fani
Pytanie 1 z 18
Ile złotych medali olimpijskich ma Adam Małysz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIEKAWOSTKI
WZROST