Wybrano najlepsze gminy w woj. pomorskim. Jest zmiana lidera

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego

Ranking przygotowuje pomorski ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) we współpracy z urzędem statystycznym w Gdańsku. Jego ideą jest nie tylko wyłonienie najlepszych samorządów, ale też promocja skutecznych, godnych naśladowania praktyk w zarządzaniu gminą. W praktyce to narzędzie, które pozwala zobaczyć, gdzie na Pomorzu żyje się najlepiej i które lokalne władze najsprawniej wykorzystują swój potencjał.

Co ważne, ocenie poddawane są wszystkie gminy Pomorza z wyłączeniem miast na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot). Dane zbiera i opracowuje Urząd Statystyczny w Gdańsku, a udział w zestawieniu jest dla gmin bezpłatny, więc nie ma tu miejsca na "kupowanie" pozycji.

O miejscu w rankingu decyduje kilkanaście wskaźników opisujących różne sfery funkcjonowania samorządu - od spraw społecznych, przez gospodarkę, po kondycję finansów i tempo rozwoju. Dzięki temu ranking pokazuje realny obraz tego, jak gmina radzi sobie w codziennym zarządzaniu i jak przekłada się to na życie mieszkańców.

Najlepsze gminy w woj. pomorskim. Oto liderzy

Te gminy są najlepsze

W Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2025 przygotowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) i Urząd Statystyczny w Gdańsku, na czele zestawienia znalazły się trzy samorządy:

Gmina Miejska Łeba

Gmina Miasto Krynica Morska

Gmina Żukowo.

To one uzyskały najwyższe wyniki w porównaniu wskaźników społeczno-gospodarczych, które odzwierciedlają m.in. jakość życia mieszkańców i sprawność zarządzania lokalnego. Warto wspomnieć, że tegoroczne zestawienie przyniosło zmianę - Łeba wyprzedziła Krynicę Morską, która w edycji 2024 była pierwsza.

Pomorskie podium jako mapa dobrych praktyk

Wyniki Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego 2025 to nie tylko prestiż. To także konkretna informacja dla mieszkańców i inwestorów: tu samorząd działa skutecznie, a rozwój jest przemyślany. Łeba potwierdza siłę nadmorskiego kurortu dobrze zarządzanego. Krynica Morska pokazuje, że małe miasto może mieć wielkie wyniki. Żukowo natomiast udowadnia, że gmina przy aglomeracji może być liderem nie z przypadku, ale dzięki konsekwentnej polityce lokalnej.