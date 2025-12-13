Zapłacą 355 tys. zł za przeprowadzkę na wyspę. Chcą zwiększyć ilość mieszkańców

Irlandia zachęca do przeprowadzki na wyludnione wyspy

Wiele niewielkich wysp należących do Irlandii od dłuższego czasu traci mieszkańców. Brak stabilnej pracy, ograniczony dostęp do usług oraz trudniejsze warunki życia sprawiają, że kolejne osoby decydują się na wyjazd na stały ląd. Skutkiem są pustoszejące miejscowości i coraz większa liczba niezamieszkanych, niszczejących domów.

Państwo, mimo silnej gospodarki, nie ignoruje problemów oddalonych regionów. Władze uznały, że bez konkretnego wsparcia finansowego nie da się zatrzymać tego procesu. Stąd pomysł, by zachęcać nowych mieszkańców do osiedlania się na wyspach i odbudowy lokalnych społeczności, zamiast pozwalać im stopniowo znikać z mapy.

Nawet 84 tys. euro na remont domu

Jak podaje portal G.pl, kluczowym elementem programu jest dofinansowanie renowacji opuszczonych nieruchomości. Wysokość wsparcia zależy od stanu technicznego budynku oraz jego położenia. W przypadku pustych domów można liczyć na dopłatę do 50 tys. euro, a przy nieruchomościach wymagających gruntownego remontu - nawet 70 tys. euro.

Jeszcze wyższe kwoty przewidziano dla wysp morskich. Tam dofinansowanie sięga 60 tys. euro na pusty dom i do 84 tys. euro na obiekt w ruinie. W przeliczeniu na złotówki oznacza to kwoty rzędu 210-355 tys. zł. Środki muszą zostać jednak przeznaczone wyłącznie na remont wskazanej nieruchomości.

Program obejmuje 23 wyspy położone u zachodniego wybrzeża Irlandii. Wśród nich są m.in. archipelag Aran (Inis Mór, Inis Meáin), Inishbofin, Inishturk, Clare Island czy Dursey. Obecnie wszystkie te wyspy zamieszkuje łącznie zaledwie około 2,7 tys. osób, a rząd liczy, że dzięki dopłatom liczba ta stopniowo wzrośnie.

Program "Our Living Islands". Długofalowy plan na 10 lat

Co ważne, cała inicjatywa jest częścią strategii "Our Living Islands", która ruszyła w czerwcu 2023 roku i została zaplanowana na 10 lat. Jej celem jest nie tylko zwiększenie liczby mieszkańców, ale też stworzenie warunków do trwałego funkcjonowania lokalnych społeczności - z dostępem do usług, pracy i infrastruktury.

Warto również wspomnieć, że program nie jest zarezerwowany wyłącznie dla obywateli Irlandii - mogą z niego skorzystać także cudzoziemcy. Trzeba jednak spełnić kilka kluczowych warunków:

nieruchomość musi stać pusta co najmniej dwa lata,

dom trzeba zamieszkać na stałe lub wynająć długoterminowo - minimum na 10 lat,

nie można przeznaczyć budynku na cele turystyczne lub wakacyjne,

sprzedaż domu lub wyprowadzka w pierwszych pięciu latach oznacza konieczność zwrotu dotacji.