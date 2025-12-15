Wspaniały rok dla stołecznego zoo. W warszawskim ogrodzie urodziło się aż pięć kangurków

W stołecznym ogrodzie zoologicznym urodziło się aż pięć kangurów rudych: trzy samce, jedna samica oraz jeden najmłodszy maluszek, którego płeć wciąż pozostaje tajemnicą, ponieważ na razie przebywa wyłącznie w torbie matki. Ciekawostka - kangurzątko rodzi się wielkości fasolki, po czym samodzielnie wdrapuje się do torby, gdzie spędza nawet kilka miesięcy, rosnąc i nabierając sił. Na wybiegu w można obserwować na razie tylko trójkę starszych młodzieńców, którzy przyszli na świat kilka miesięcy temu i skaczą już swobodnie, podczas gdy dwójka młodszych maluchów wciąż spędza czas w torbie matki. – W naszym kangurzym przedszkolu jest naprawdę wesoło! Dodajmy, że wszystkie mamusie czują się bardzo dobrze, a tatuś dzielnie czuwa nad całym stadem – napisali w poście na Facebooku pracownicy.

Wspaniały rok dla warszawskiego zoo

Warszawskie zoo podsumowało 2025 rok. – Rok 2025 w Warszawskim ZOO był czasem intensywnej pracy hodowlanej, ważnych przyjazdów i wielu radosnych narodzin. To był rok, w którym przyjechało lub urodziło się u nas ponad 750 zwierząt, wyjechało zaś ok. 100 mieszkańców, przede wszystkim do innych ogrodów zoologicznych, aby wspierać międzynarodowe programy ochrony gatunków – podsumowują pracownicy. – Wśród najważniejszych wydarzeń roku znalazły się przyjazdy wyjątkowych gatunków, które są ogromnym wzmocnieniem dla europejskich programów EAZA - the European Association of Zoos and Aquaria: dwie samice goryla nizinnego N'Hasa i N'Iralé z ZOO Arnhem - kluczowe dla przyszłości grupy rodzinnej, samica lamparta amurskiego Auckley z Yorkshire Wildlife Park - przedstawicielka jednego z najrzadszych kotów świata, nowa partnerka samca Zivona, samica nosorożca indyjskiego Jhansi z ZOO Berlin - na spokojną emeryturę i istotne towarzystwo dla drugiej samicy - Shikari oraz dwa pampasowce grzywiaste Pedro i Pascal z ZOO La Torbiera - niezwykle rzadkie i fascynujące południowoamerykańskie psowate – czytamy.