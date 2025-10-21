Warszawskie ZOO ma nowych ulubieńców! To właśnie te słodziaki skradły serca internautów

2025-10-21 10:19

W Warszawskim ZOO nie brakuje zwierząt, które potrafią skraść serca odwiedzających. Jednak to góralki okazały się bezkonkurencyjne w ostatnim plebiscycie na zwierzaka września. Te właśnie te urocze stworzenia zdobyły uznanie internautów. Jak wyglądały kulisy głosowania i jak świętowały zwycięstwo małe góralki?

Autor: Warszawskie ZOO & Shutterstock/ Materiały prasowe

Góralki górą! Zacięta walka o tytuł zwierzaka miesiąca

Plebiscyt na zwierzaka miesiąca września w warszawskim ZOO wzbudził ogromne emocje wśród miłośników zwierząt. Do finału zakwalifikowały się bowiem dwie rodziny maluszków: małe surykatki i małe góralki.

Głosowanie było niezwykle zacięte, a głosy rozkładały się niemal po równo. Jak informuje warszawskie ZOO na swoim profilu w mediach społecznościowych, o zwycięstwie mógł zadecydować pojedynczy głos! Ostatecznie, po oddaniu ponad 1500 głosów, to góralki zostały ogłoszone zwycięzcami.

Słodkie maluchy z charakterem

W tym roku w warszawskim ZOO powitano na świecie aż sześć małych góralków − trzy samiczki i trzech samczyków. Te młode zwierzęta od pierwszych chwil życia wykazywały się niezwykłą energią i temperamentem.

Nasi młodzi mieszkańcy już po kilku godzinach od narodzenia skakali po skałkach, chowali się w zakamarkach wybiegu i robili miny, jakby byli najgroźniejszymi zwierzętami w okolicy − czytamy w komunikacie ZOO.

Zwycięstwo góralków w plebiscycie na zwierzaka miesiąca to dowód na to, jak bardzo lubimy podglądać małe zwierzątka. Warszawskie ZOO podkreśla, że wrzesień był zdecydowanie miesiącem maluszków, a zarówno góralkom, jak i surykatkom należą się gratulacje.

Co czeka nas w październiku?

Plebiscyt na Zwierzaka Miesiąca to stały element działalności Warszawskiego ZOO. Co miesiąc internauci wybierają swojego ulubieńca, a na koniec roku, w styczniu 2026 roku, spośród dwunastu zwycięzców zostanie wyłoniony Zwierzak Roku 2025.

A jeśli chcesz na własne oczy zobaczyć małe góralki i przekonać się, dlaczego skradły serca internautów, odwiedź warszawskie ZOO. Góralki mieszkają w budynku słoniarni, gdzie można je podziwiać podczas codziennych spacerów po zoo.

Źródło: Facebook/Warszawskie ZOO

