Ekstradycja Bartosza G. do Polski. Znamy szczegóły, padł termin

O szczegółach poinformował pełnomocnik rodziny zamordowanej Mai. – Odwołanie zostało odrzucone, w przeciągu tygodnia Bartosz G ma zostać przetransportowany do Polski – przekazał na Facebooku mec. Wojciech Marek Kasprzyk. Na godzinę 12 Sąd Najwyższy w Atenach zaplanował ogłoszenie wyroku.

G. uciekł z kraju po dokonaniu zabójstwa. Procedura ekstradycyjna została wszczęta po tym, jak Bartosz G. wyjechał z Polski do Grecji. Wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania, na mocy którego umieszczono go w greckim areszcie. Na początku grudnia grecki wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na ekstradycję podejrzanego do kraju.– Czekam na ten proces, chcę sprawiedliwości - powiedział dziennikarzom pan Jarosław, ojciec Mai.

Rodzina zabójcy Mai z Mławy pozwana! Pełnomocnicy rodziny bronia dobrego imienia zmarłej

Jak będzie wyglądała ekstradycja Bartosza G.?

Polska wyśle po niego specjalnie wyznaczony samolot — prawdopodobnie wojskowy transportowiec. Będzie pilnowany przez uzbrojonych funkcjonariuszy jednostki specjalnej. Z Aten najprawdopodobniej przyleci na lotnisko w Modlinie. Następnie trafi do prokuratury, gdzie zostanie mu przedstawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Potem najprawdopodobniej zostanie skierowany na obserwację psychiatryczną. Biegli ocenią, czy w momencie popełniania zbrodni był poczytalny. Jeśli nie będzie ku temu żadnych przesłanek, 17-latek odpowie przed sądem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Osoby nieletniej nie można skazać na dożywocie.