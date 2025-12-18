Ekstradycja Bartosza G. do Polski. Znamy szczegóły, padł termin

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-18 12:16

Jest decyzja w sprawie ekstradycji Bartosza G. do Polski. 17-latek jest podejrzewany przez prokuraturę o dokonanie brutalnej zbrodni. To z jego rąk zginąć miała Maja z Mławy († 16 l.). Nastolatek przebywa obecnie w greckim areszcie. Tamtejszy sąd odrzucił odwołanie od decyzji o przekazanie G. do Polski. Padł wstępny termin. Dziś mamy też poznać uzasadnienie decyzji.

Ekstradycja Bartosza G. do Polski. Znamy szczegóły, padł termin

O szczegółach poinformował pełnomocnik rodziny zamordowanej Mai. – Odwołanie zostało odrzucone, w przeciągu tygodnia Bartosz G ma zostać przetransportowany do Polski – przekazał na Facebooku mec. Wojciech Marek Kasprzyk. Na godzinę 12 Sąd Najwyższy w Atenach zaplanował ogłoszenie wyroku.

G. uciekł z kraju po dokonaniu zabójstwa. Procedura ekstradycyjna została wszczęta po tym, jak Bartosz G. wyjechał z Polski do Grecji. Wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania, na mocy którego umieszczono go w greckim areszcie. Na początku grudnia grecki wymiar sprawiedliwości wydał zgodę na ekstradycję podejrzanego do kraju.– Czekam na ten proces, chcę sprawiedliwości - powiedział dziennikarzom pan Jarosław, ojciec Mai.

Rodzina zabójcy Mai z Mławy pozwana! Pełnomocnicy rodziny bronia dobrego imienia zmarłej

Jak będzie wyglądała ekstradycja Bartosza G.?

Polska wyśle po niego specjalnie wyznaczony samolot — prawdopodobnie wojskowy transportowiec. Będzie pilnowany przez uzbrojonych funkcjonariuszy jednostki specjalnej. Z Aten najprawdopodobniej przyleci na lotnisko w Modlinie. Następnie trafi do prokuratury, gdzie zostanie mu przedstawiony zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Potem najprawdopodobniej zostanie skierowany na obserwację psychiatryczną. Biegli ocenią, czy w momencie popełniania zbrodni był poczytalny. Jeśli nie będzie ku temu żadnych przesłanek, 17-latek odpowie przed sądem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Osoby nieletniej nie można skazać na dożywocie.

Tu spocznie zamordowana Maja z Mławy
11 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki