Nowa infrastruktura w Warszawie już zniszczona. Wyrwali ławkę z betonem. "Przykro się na to patrzy"

2025-12-15 15:35

Mieszkańcy warszawskiej Woli są wstrząśnięci aktami wandalizmu, które dotknęły park Szymańskiego. Nowo oddana do użytku infrastruktura, zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, została zdewastowana. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, zaapelował o reagowanie i zgłaszanie aktów wandalizmu. Sprawa została zgłoszona policji, a funkcjonariusze spróbują ustalić sprawcę lub sprawców zdarzenia.

  • Nowo oddana infrastruktura w parku Szymańskiego, sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego, została zdewastowana.
  • To kolejny akt wandalizmu po zniszczonych placach zabaw, co burmistrz Woli określa jako "brak szacunku dla wspólnego dobra".

Park Szymańskiego zdewastowany

Zdarzenie miało miejsce w parku Szymańskiego na Woli. Nieustaleni sprawcy wyrwali nową ławkę... razem z betonem.

„Dopiero co oddaliśmy do użytku małą infrastrukturę w parku Szymańskiego, zrealizowaną z Budżetu Obywatelskiego, a już została zniszczona. To brak szacunku do wspólnego dobra i pieniędzy mieszkańców. Niedawno pokazywaliśmy zdewastowane place zabaw. Teraz kolejny przykład. Tak nie może być. Apeluję o reagowanie i zgłaszanie aktów wandalizmu. Tylko dzięki naszej czujności i wspólnemu działaniu możemy zadbać o to, by Wola była miejscem bezpiecznym i przyjaznym” - przekazał Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy.

- Dziś w godzinach popołudniowych wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w sprawie zniszczeń w parku Szymańskiego - przekazała "SE" w poniedziałek (15 grudnia) nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy rejonowej komendy policji.

Apel o interwencję

„Wczoraj tam byliśmy. Przykro się na to patrzy. Panuje straszna bezkarność...” - pisze jeden z internautów. „Mści się brak stałych pieszych patroli policyjnych na terenie Woli” - zauważa kolejny mieszkaniec. Warszawiacy domagają się wzmocnienia patroli na terenie dzielnicy i zamontowania dodatkowego monitoringu, aby zapobiec dalszym aktom wandalizmu. Zwracają przy tym uwagę na regularne demolowanie ławek w parkach, niedziałającą tężnię solną w parku Sowińskiego oraz zniszczone kosze na śmieci w parku Moczydło.

Nowy park w Warszawie już zniszczony. Przykro się na to patrzy
12 zdjęć
