Park Skaryszewski tonie w błocie! Mieszkańcy wściekli. Zarząd Zieleni odpowiada

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się głosy oburzenia dotyczące stanu alejek w Parku Skaryszewskim. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że w okolicy automatycznej toalety za 600 tys. zł znów zalega błoto. Jak czytamy w poście opublikowanym na portalu Facebook, trociny, które miały tymczasowo ułatwić przejście, zostały rozjechane przez koparki i ciężarówki pracujące przy budowie pobliskiej drogi. Zdaniem użytkownika to kolejny przykład zaniedbań ze strony władz miasta.

Zapytaliśmy o tę sytuację Zarząd Zieleni w Warszawie. Jak wyjaśnia Karolina Kwiecień-Łukaszewska, obecny stan terenu jest związany z trwającą modernizacją ścieżek w parku.

Zarząd Zieleni wyjaśnia. Trwa modernizacja parku

Rzeczniczka wyjaśnia, że remont będzie częścią projektu z budżetu obywatelskiego. Prace obejmą zarówno nowe nawierzchnie, jak i uporządkowanie zieleni.

– W październiku rozpoczęliśmy modernizację dwóch alejek w południowo-wschodniej części parku Skaryszewskiego. Posadzimy tu również nowe rośliny. W ten sposób ułatwimy mieszkańcom wejście i poruszanie się po parku, poprawimy estetykę i przywrócimy historyczną kompozycję tego wyjątkowego terenu zieleni. Nowe alejki z nawierzchni mineralnej będą biegły od alei obwodnicowej, wzdłuż muru Stacji Pomp Kanałowych „Saska Kępa”, a następnie równolegle do ul. Międzynarodowej. Jedna z alejek ułatwi wejście do parku od wspomnianej ulicy, jak również dojście do toalety automatycznej, którą udostępniliśmy mieszkańcom w grudniu 2024 roku − tłumaczy rzeczniczka.

Nowa zieleń i poprawa estetyki

− Planujemy również odświeżenie zieleni w tym zakątku parku. Posadzimy krzewy i zieleń okrywową. Nowa zieleń odizoluje wnętrze parku od ulicy i muru. Prace wykonamy w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego nr 1391 pn. „Świeża zieleń w parku Skaryszewskim – krzewy, pnącza, zieleń okrywowa. Likwidacja przedeptów, nowa nawierzchnia alejek − wylicza przedstawicielka ZZW.

Po modernizacji alejki przestaną zamieniać się w błotnistą pułapkę, a okolica − szczególnie często odwiedzana część parku − zyska na estetyce i funkcjonalności. Zakończenie prac zależeć będzie od warunków pogodowych.

