Radom: 24-latek zjechał z drogi i huknął w słup. Uliczna latarnia zgięła się wpół i runęła na bmw!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-15 15:15

Oj, zdecydowanie nie tak miał wyglądać koniec przejażdżki 24-latka. Młody mężczyzna nagle stracił panowanie nad autem i uderzył w słup oświetleniowy. Lampa uliczna zgięła się wpół i runęła na bmw. Gdy na miejscu zjawili się policjanci, odkryli w rozwalonym aucie coś, co kierowca zdecydowanie wolałby zostawić dla siebie.

Super Express Google News
  • W Radomiu doszło do groźnego wypadku z udziałem młodego kierowcy BMW.
  • 24-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy, który przewrócił się na samochód.
  • W rozbitym aucie policja znalazła narkotyki, co doprowadziło do zatrzymania kierowcy.

Radom. 24-latek uderzył bmw w słup

Do kraksy doszło w sobotę, 13 grudnia, w Radomiu. Z ustaleń policji wynika, że 24-letni kierowca bmw na ul. Wajdy nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad autem i uderzył w słup oświetleniowy. Potężna lampa uliczna aż zgięła się wpół i z impetem runęła na auto.

Na miejscu pracowali policjanci z radomskiej drogówki, którzy w rozwalonym samochodzie znaleźli narkotyki, w tym amfetaminę i kokainę. - W związku z podejrzeniem, że 24-latek kierował pojazdem znajdując się pod wpływem środków odurzających pobrano od niego krew do dalszych badań. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Ze szpitala do aresztu

Młody kierowca z miejsca zdarzenia został przetransportowany do szpitala na badania. 24-latek nie wymagał jednak hospitalizacji, więc w związku z popełnionym przestępstwem trafił ze szpitala prosto do policyjnego aresztu.

Teraz odpowie za posiadanie środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

4 zdjęcia

NARKOTYKI
WYPADEK
RADOM
BMW