Przejmujący pogrzeb Agnieszki Maciąg na Powązkach. "Była mistyczna, poddawała się życiu"

Pogrzeb Agnieszki Maciąg odbył się w poniedziałek (15 grudnia 2025 r.) w Warszawie. Tłumy żegnały modelkę i dziennikarkę na Powązkach. Ceremonia pogrzebowa miała charakter świecki, nie było księdza.

- Agnieszka była mistyczna, poddawała się życiu i wierzyła ze wszystko dzieje się tak, jak powinno - mówiła jedna z kobiet, prowadząca ceremonię.

Pogrzeb miał piękną oprawę muzyczną. Rodzinie i przyjaciołom Agnieszki Maciąg składamy wyrazy współczucia.

Agnieszka Maciąg cierpiała z powodu choroby nowotworowej. Zmarła w wieku 56 lat. W poniedziałkowe przedpołudnie rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa na tyłach Alei Zasłużonych, O oprawę muzyczną na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zadbała Mantra Om Sahana Vavatu. Pogrzeb prowadziły kobiety, nie było na nim księdza. - Agnieszka była mistyczna, poddawała się życiu i wierzyła ze wszystko dzieje się tak, jak powinno. Stała się sercem dla tysięcy ludzi. Agnieszka taka była - mówiły prowadzące ceremonię. Uroczystość była piękna, wzruszająca i z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Przejmujące chwile zostały uchwycone na zdjęciach, które prezentujemy w poniższej galerii.

Śmierć Agnieszki Maciąg. Mąż zdecydował o zachowaniu profili

Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku. Smutne informacje przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, Robert Wolański. Fotograf zdecydował, że profile pisarki i modelki pozostaną aktywne. To właśnie tam publikuje jej wiersze oraz osobiste wspomnienia. W taki sposób zapewnił jej nieśmiertelność. Pamięć o Agnieszce Maciąg nigdy nie zgaśnie. Rodzinie i przyjaciołom kobiety składamy wyrazy współczucia.