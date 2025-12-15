Poseł Tomasz Trela pochwalił się choinką. "Nasza pierwsza małżeńska"

Poseł lewicy wziął ślub! Teraz pochwalił się pierwszą małżeńską choinką

Tomasz Trela wziął ślub na początku września. Ceremonia odbyła się w pięknym miejscu, czyli w zabytkowym Pałacu Herbsta w Łodzi. Wybranką posła lewicy została piękna adwokatka Dominika Bulzacka. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter i zgromadziła wielu gości ze świata polityki i samorządu. Ślub prowadziła i przyjęła przysięgę małżeńską od młodej pary prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, która była również świadkiem pana młodego. Po uroczystości Trela opublikował zdjęcie z uroczystości zawarcia małżeństwa w sieci, dodał też poruszający wpis: - Największa kampania w moim życiu zakończona sukcesem. Moja żona – Dominika Bulzacka-Trela - napisał.

Wszystko to, co po ślubie jest dla małżonków pierwsze, tak jak choćby tegoroczna choinka. Poseł Trela właśnie pochwalił się zdjęciem świątecznego drzewka: - Nasza pierwsza małżeńska choinka - czytamy opis do zdjęcia parlamentarzysty z małżonką i choinką w tle.

Nie tylko choinka. W domu Treli jest więcej świątecznych dekoracji

Drzewko ostało pięknie ozdobione, a główne kolory, które na nim królują do złoty. Są też złote światełka, które dodają elegancji i uroku. Ale nie tylko tradycyjna choinka znalazła się w domu posła i jego małżonki. Widać też, że dom jest przyozdobiony w inne świąteczne dekoracje.

Niedaleko drzewka państwo młodzi ustawili figurki: bałwanka, renifera i skrzata. Patrząc na przedświąteczne zdjęcie małżonków śmiało można powiedzieć, że małżeństwo bardzo służby posłowi! Teraz przed nowożeńcami pierwsze małżeńskie święta.

SPRAWDŹ TEŻ: Marek Jakubiak po wielu latach poślubił swoją ukochaną! "Stało się, Irminka zmieniła nazwisko"

Kim jest Tomasz Trela?

To polityk pochodzący z Łodzi. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe z zakresu finansów i strategii spółek na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2014–2019 pełnił funkcję wiceprezydenta Łodzi i odpowiadał za: edukację, przedsiębiorczość, rynek pracy, gospodarkę komunalną, oraz sport i rekreację. Od 2019 roku jest posłem Nowej Lewicy na Sejm IX i X kadencji. Jest wiceprzewodniczącym koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy oraz współprzewodniczącym struktur partii w województwie łódzkim.