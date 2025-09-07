Ślub polityka: poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela ożenił się 6 września z adwokatką Dominiką Bulżacką.

Elegancka panna młoda: panna młoda zachwyciła w białej sukni z koronkami i koralikami oraz subtelnym makijażem.

Miejsce i celebracja: ceremonia odbyła się w łódzkim Muzeum Pałacu Herbsta, a ślubu udzieliła prezydentka Hanna Zdanowska.

Wesele z klasą: po ślubie para i goście udali się na wesele do hotelu, przyjeżdżając Mercedesem klasy S

Ślub posła i adwokatki w sercu Łodzi

Świat polityki i palestra połączyły siły. Jak relacjonuje dziennik "Fakt", 6 września na ślubnym kobiercu stanął poseł Nowej Lewicy, Tomasz Trela. Jego wybranką została Dominika Bulżacka. Uroczystość, która przyciągnęła uwagę mediów, odbyła się w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji w Łodzi. Spojrzenia gości skupiały się na pannie młodej, która, postawiła na klasykę: białą suknię z licznymi zdobieniami z koronkowych aplikacji i koralików. Sam poseł Trela wybrał klasyczny czarny garnitur, rezygnując z krawata i muchy. Jak udało się ustalić dziennikowi, poseł Tomasz Trela i adwokatka Dominika Bulżacka pobrali się w łódzkim Muzeum Pałacu Herbsta.

Ile kosztuje wesele w stylu glamour? Pałac i luksusowa limuzyna

Organizacja ślubu w tak reprezentacyjnym miejscu jak Muzeum Pałacu Herbsta to sygnał, że para młoda nie oszczędzała na oprawie. Wynajem historycznych wnętrz na prywatne uroczystości to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak informuje "Fakt", po ceremonii goście udali się na przyjęcie weselne do jednego z łódzkich hoteli, co dodatkowo podnosi rangę i koszty całego przedsięwzięcia. Branża ślubna w Polsce przeżywa rozkwit, a ceny za organizację wesel dla znanych osobistości mogą sięgać setek tysięcy złotych. Okazuje się, że para młoda na miejsce wesela podjechała luksusowym mercedesem klasy S, co podkreśla wysoki standard uroczystości. Wynajem takiego pojazdu wraz z kierowcą to kolejny element wpisujący się w obraz wydarzenia z najwyższej półki.

Polityka na ślubnym kobiercu. Kim jest żona Tomasza Treli?

Wydarzenie miało również wyraźny wymiar polityczny. Zgodnie z doniesieniami Faktu, ślubu parze udzieliła sama prezydentka Łodzi, Hanna Zdanowska. Jej obecność i osobiste prowadzenie ceremonii świadczy o silnych relacjach w lokalnym środowisku politycznym i biznesowym. To także pokazuje, jak ważne dla polityka jest budowanie wizerunku poprzez wydarzenia osobiste.

Wybranką serca posła jest Dominika Bulżacka, to adwokatka specjalizująca się w obsłudze klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Połączenie wpływowego polityka i prężnie działającej prawniczki tworzy wizerunek prawdziwej „power couple” na łódzkiej scenie publicznej.

