Iwona Węgrowska drży o siebie i córkę. Ta osoba je prześladuje! Zgłosiła sprawę na POLICJĘ

Iwona Węgrowska ma stalkera. Ktoś regularnie ją oczernia

Iwona Węgrowska odchodzi już od zmysłów. Do artystki dochodzą coraz to bardziej niepokojące informacje. Okazuje się, że ktoś rozsyła oczerniające ją wiadomości. Nie tylko to ludzi, ale i do mediów. Większość z nich dotyczy jej byłego partnera i ojca jej córki, Lilii. "Mam dość! Boże, daj mi sił, zanim wybuchnę! Hejterzy, nie jesteście bezkarni. Na szczęście są detektywi i policja" - napisała na Instagramie Iwona Węgrowska.

Węgrowska ujawnia: Byłam już na policji

„Super Express” skontaktował się z artystką. Okazuje się, że sprawa jest naprawdę poważna. Ktoś próbuje zaszkodzić nie tylko jej, jako piosenkarce, ale jako mamie. Wiadomości otrzymują największe media w Polsce, a każda z nich porusza prywatne sprawy gwiazdy.

Jestem zdruzgotana. Od tygodni przyjaciele donoszą mi, że otrzymują kłamliwe maile na mój temat. Martwię się o siebie i o swoją córkę. Osoba, która je wysyła, udaje popularne media. Donosi w nich na mnie i mojego byłego partnera. Pisze o rzeczach, które nigdy nie miały miejsca. Z szacunku dla ojca mojej córki podjęłam kroki prawne. Powiadomiłam organy ścigania, a osoba, która obraża mnie, mojego byłego partnera i córkę, zostanie ukarana. Byłam już na policji, która namierza nadawcę maili

- ujawnia nam Iwona Wegrowska.

Nie dam atakować siebie, ani swojej rodziny. Nie jestem z ojcem mojej córki, ale przyjaźnimy się i nie pozwolę zniszczyć naszej dobrej relacji. Ciekawe, kto próbuje to zrobić?

- grzmi Węgrowska.

Iwona Węgrowska nie jest jedyną gwiazdą, która ma nieprzyjemności przez stalkera. Niedawno wyszło na jaw, że pewna kobieta podaje się za żonę Rafała Brzozowskiego. Prześladowca Małgorzaty Kożuchowskiej trafił do więzienia, a koszmar Roberta Janowskiego trwał aż 12 lat.

