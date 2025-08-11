Nękani, śledzeni, zastraszani. Te gwiazdy przeżyły koszmar stalkingu

Bycie w centrum uwagi to nie tylko czerwone dywany i oklaski. Wiele gwiazd w Polsce przyznało, że przez lata borykało się z obsesyjnymi fanami i stalkerami. Niektórzy ograniczają się do natarczywych wiadomości, ale zdarzają się przypadki znacznie groźniejsze – od prób włamań po groźby pozbawienia życia.

Rafał Brzozowski: „moja żona” widmo

W ostatnich dniach były gospodarz teleturnieju „Jaka to melodia?” ujawnił, że od dłuższego czasu jest prześladowany przez kobietę, która podaje się za jego żonę. Kontaktuje się z jego fanami, wysyła groźby, podszywa się w mediach społecznościowych i pojawia się w miejscach związanych z artystą. Sprawa trafiła do prawników i odpowiednich służb.

Ewa Farna: erotyczny prezent od czterdziestolatka

Wokalistka w wieku niespełna 18 lat otrzymała od 40-letniego mężczyzny bieliznę erotyczną. To był początek serii niepokojących incydentów, które zmusiły ją do publicznych apeli o poszanowanie prywatności.

Agnieszka Woźniak-Starak: trzy lata z prześladowcą

Dziennikarka i prezenterka opowiedziała, że przez trzy lata zmagała się ze stalkerem. Porównała zjawisko nienawiści do „wirusa, na który nie ma szczepionki” i przyznała, że powrót do pracy po śmierci męża był dodatkowo obciążony niepokojem o własne bezpieczeństwo.

Roksana Węgiel: śledzona pod własnym domem

Młoda gwiazda opowiedziała o mężczyźnie, który zakochał się w niej obsesyjnie. Rozpoznał jej mieszkanie po fragmencie tapety widocznym w mediach społecznościowych, przychodził pod dom, robił zdjęcia jej i jej mamie z ukrycia. Artystka nie ukrywa, że było to „bardzo dziwne” i „przerażające”.

Ogórek, Chyra, von Stein - groźby śmierci i ataki

Magdalena Ogórek dostawała wiadomości o treści: „Zabiję cię”. Jej prześladowca złamał sądowy zakaz zbliżania się i ponownie ją nękał, co skończyło się więzieniem. Andrzej Chyra został fizycznie zaatakowany przez byłego partnera znajomej, a Julia von Stein opowiadała o próbach włamania do mieszkania.

Robert Janowski: 12 lat piekła

Prezenter i jego żona przez ponad dekadę byli ofiarami kobiety, która groziła im śmiercią, obrzucała ich butelkami, a nawet próbowała wjechać w nich samochodem. Dopiero w tym roku sprawczyni trafiła do więzienia. Janowski podkreślał, że wreszcie mogą „pójść na spacer bez lęku”.

Małgorzata Kożuchowska: stalker pod Teatrem Narodowym

Aktorka przez lata była nękana przez Piotra P., który nachodził ją w domu, pojawiał się pod teatrem, a nawet próbował dostać się do mieszkania jej rodziców. W 2014 roku sąd skazał go na pół roku więzienia w zawieszeniu i 10-letni zakaz zbliżania się do aktorki – potwierdzając, że gwiazdy mają prawo do prywatności.

Seksualne propozycje i podszywanie się

Adriana Kalska ujawniła imię i nazwisko mężczyzny wysyłającego jej obsceniczne wiadomości. Edyta Bartosiewicz była nękana przez dziennikarkę, która po odmowie współpracy zaczęła grozić jej i jej bliskim. Nergal przez dwa lata ignorował internetowe zaczepki stalkerki, ale ostatecznie sprawa trafiła do sądu.

Apel o świadomość

Dziennikarka Katarzyna Zdanowicz, sama doświadczająca stalkingu, mówi wprost: to nie cena sławy, lecz realne zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Jej historia – GPS w samochodzie, podszywanie się pod jej syna i wizyty stalkera u jej mamy – pokazuje, jak daleko potrafią posunąć się prześladowcy.

Czym jest stalking?

Stalking to uporczywe i powtarzające się nękanie, które narusza prywatność i wywołuje poczucie zagrożenia u ofiary. Może obejmować śledzenie, nachodzenie, natrętne wiadomości, telefony czy cyberstalking w internecie. Kluczowe są uporczywość działań i brak zgody osoby prześladowanej. W Polsce jest to przestępstwo z art. 190a Kodeksu karnego, zagrożone karą do 3 lat więzienia, a w przypadku doprowadzenia ofiary do targnięcia się na życie – nawet do 12 lat.

