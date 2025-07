W najnowszym odcinku swojego podcastu Zdanowicz rozmawia z Arią Marttel – influencerką i tiktokerką, która również wspomniała „między słowami” o stalkerze. O lęku, który nie znika, nawet gdy sprawa zdaje się zamknięta. O odruchu oglądania się za siebie, który zostaje na długo.

Katarzyna Zdanowicz słuchała tej rozmowy i... poczuła, że zna to z własnego życia. Jej wpis to poruszający apel – ale też publiczne świadectwo, jak realnym i niebezpiecznym zjawiskiem jest stalking. Szczególnie wobec osób rozpoznawalnych, które stają się celem nie tylko internetowego hejtu, ale i realnych działań naruszających prywatność i poczucie bezpieczeństwa.

To nie jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. To nie jest ‘efekt uboczny bycia osobą publiczną’. To jest realne zagrożenie – psychiczne, emocjonalne, fizyczne